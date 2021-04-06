В США признали провал с "гиперзвуком": Испытания новой ракеты завершились неудачей

США потерпели неудачу во время испытания гиперзвукового оружия в понедельник, 5 апреля. В этом признались американские ВВС.

Испытания гиперзвукового оружия США завершились неудачей. С таким признанием выступила пресс-служба ВВС США.

Сообщается, что речь идёт об испытаниях, которые состоялись в понедельник, 5 апреля. Причиной провала названы технические проблемы, из-за которых не сработала ракета-носитель.

ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого лётного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель,

- гласит официальное заявление.

Напомним, что после того, как Россия и Китай продемонстрировали своё гиперзвуковое оружие, которое фактически обнуляет всю систему ПВО США, в Пентагоне бросились спешно создавать собственные гиперзвуковые технологии. Однако, несмотря на огромное количество выделенных на это средств из бюджета, ощутимого прогресса в этой области США пока не достигли.