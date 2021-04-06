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В США признали провал с "гиперзвуком": Испытания новой ракеты завершились неудачей
06 апреля 2021, 19:50 • 79 • Политика
США потерпели неудачу во время испытания гиперзвукового оружия в понедельник, 5 апреля. В этом признались американские ВВС.
Испытания гиперзвукового оружия США завершились неудачей. С таким признанием выступила пресс-служба ВВС США.
Сообщается, что речь идёт об испытаниях, которые состоялись в понедельник, 5 апреля. Причиной провала названы технические проблемы, из-за которых не сработала ракета-носитель.
- гласит официальное заявление.
Напомним, что после того, как Россия и Китай продемонстрировали своё гиперзвуковое оружие, которое фактически обнуляет всю систему ПВО США, в Пентагоне бросились спешно создавать собственные гиперзвуковые технологии. Однако, несмотря на огромное количество выделенных на это средств из бюджета, ощутимого прогресса в этой области США пока не достигли.
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