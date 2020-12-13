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В США признали поражение в борьбе против строительства "Северного потока - 2"

13 декабря 2020, 18:50  •  57 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Переход к завершению заключительной части проекта может повлечь за собой новые санкции
США не смогли помешать строительству "Северного потока – 2". Несмотря на все попытки Соединенных Штатов воспрепятствовать реализации проекта, работы, которые были приостановлены в прошлом году из-за санкций, вновь возобновились.
США опасаются, что строительство газопровода позволит России оказывать "слишком много влияния" на Европу, вследствие чего американцы могут потерять свою долю на рынке газа, если европейские страны откажутся от закупок сжиженного природного газа, пишет агенство Bloomberg.
Сейчас Вашингтон занимается подготовкой новых санкций, которые будут направлены на то, чтобы помешать компаниям, имеющим доступ к финансовой системе США, предоставлять страховые и сертификационные услуги организациям, которые занимаются строительством "Северного потока – 2".
Однако представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к новым ограничительным мерам.
"У нас есть как программа реализации этого проекта, так и конкретные шаги, которые должны быть предприняты, которые будут предприняты с целью опять же воплощения в жизнь этого проект. Мы также прекрасно понимаем, что США не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом и внешнюю политику, и международную деятельность", – подчеркнула дипломат.
Германия также готовится защищать свой участок газопровода, изучая юридические схемы, которые позволят оградить проект от американских санкций.
Ранее в американском правительстве объяснили, почему "Северный поток – 2" никогда не будет функционировать.

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