В США признали победу России в гиперзвуковой гонке вооружений: Эксперт раскрыл секрет успеха

Крылатые ракеты "Циркон" утвердили победу России над США в гиперзвуковой гонке вооружений, пишет The Nation Interest. Военный эксперт назвал причину поражения Пентагона.

Россия опередила США в гиперзвуковой гонке и кажется одержала окончательную победу, пишет обозреватель The Nation Interest Марк Эпископос. Почему же Пентагон не может сократить отставание от Москвы, объяснил политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Он отмечает, что отставание США в сфере гиперзвуковых вооружений – это безусловный факт. Появление у американцев ракеты, подобной "Циркону", по оптимистичным оценкам, возможно не раньше 2025 года, если речь идёт о запуски с надводного корабля. Запуск такой ракеты из-под воды возможен не раньше 2028 года.

Дальше будут догонять, пусть пытаются, но Россия тоже не стоит на месте,

- сказал эксперт в беседе с Nation News.

Политолог добавил, что к тому времени русские разработки уйдут далеко вперёд, тем более, что гиперзвуковому оружию ещё есть, куда развиваться. Речь идёт не только о скоростях, но и о маневренности, о системах обнаружения, а также о способности скрытия точки или схемы пуска.

Успех русских учёных и инженеров в области разработки гиперзвукового оружия Яков Кедми объясняет грамотным использованием советских наработок в этой области. А то, чего удалось добиться, демонстрирует, что стране есть молодые умы, которыми Родина может гордиться, подчеркнул военный эксперт.