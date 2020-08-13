Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Бе...
Главная / Политика

В США признали невозможным вступление Украины в НАТО

13 августа 2020, 11:20  •  38 • Политика
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежная не сможет стать членом организации по множеству причин
Аналитики США пришли к выводу, что Украине не стоит вступать в ряды стран, входящих в НАТО. По их мнению, это негативно скажется на внутренней обстановке в стране. Такой отчет обнародовал аналитический центр Defense Priorities.
В документе говорится, что Вашингтону нужно перестать публично поддерживать идею о вступлении Киева в Североатлантический альянс. Специалисты полагают, что Украине не нужно выбирать, к какой стороне – Востоку, то есть России, или Западу – примкнуть. Незалежная должна найти золотую середину в отношениях с этими силами, иначе это плохо на ней скажется.
Аналитики считают, что, как только вопрос отношений Украины и НАТО забудется, Киев сможет уделить внимание той модели внешней политики, которая будет реалистична, то есть нейтралитету. При этом авторы доклада привели данные опроса, согласно которому 44% украинцев настроены на вхождение своей страны в альянс.
"Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией",
– указывается в отчете.
Эксперты считают, что США пора уже отказаться от публичных слов в поддержку сотрудничества Незалежной с Североатлантическим альянсом, чтобы страна могла заняться более прагматичными задачами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
13 августа 2020, 02:10
«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»
13 августа 2020, 00:20
Киев сочинил план "возвращения" Крыма и Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Янукови...
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах ...
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать пр...
13 августа 2020, 02:10
«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
07 августа 2020, 08:40
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
08 августа 2020, 18:35
Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
08 августа 2020, 23:10
Корчинский: у России недостаточно мощная армия, чтобы победить Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.