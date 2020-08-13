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В США признали невозможным вступление Украины в НАТО
13 августа 2020, 11:20 • 38 • Политика
Незалежная не сможет стать членом организации по множеству причин
Аналитики США пришли к выводу, что Украине не стоит вступать в ряды стран, входящих в НАТО. По их мнению, это негативно скажется на внутренней обстановке в стране. Такой отчет обнародовал аналитический центр Defense Priorities.
В документе говорится, что Вашингтону нужно перестать публично поддерживать идею о вступлении Киева в Североатлантический альянс. Специалисты полагают, что Украине не нужно выбирать, к какой стороне – Востоку, то есть России, или Западу – примкнуть. Незалежная должна найти золотую середину в отношениях с этими силами, иначе это плохо на ней скажется.
Аналитики считают, что, как только вопрос отношений Украины и НАТО забудется, Киев сможет уделить внимание той модели внешней политики, которая будет реалистична, то есть нейтралитету. При этом авторы доклада привели данные опроса, согласно которому 44% украинцев настроены на вхождение своей страны в альянс.
"Однако есть также не менее сильные элементы внутри Украины, которые стремятся к более тесным отношениям с Россией",
– указывается в отчете.
Эксперты считают, что США пора уже отказаться от публичных слов в поддержку сотрудничества Незалежной с Североатлантическим альянсом, чтобы страна могла заняться более прагматичными задачами.
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