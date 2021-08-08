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В США признали конец американской гегемонии. NI назвал одной из причин Россию

08 августа 2021, 19:40  •  90 • Политика
В США признали конец американской гегемонии. Обозреватель NI назвал одной из причин Россию. Он привёл пять аргументов в подтверждение того, что Соединённые Штаты больше нельзя считать единоличным мировым лидером.
Обозреватель американского издания The National Interest Марк Кац в своей новой статье признал конец гегемонии США в мире.
Он заметил, что в XX веке ключевыми соперниками на международной политической арене были Советский Союз и Соединённые Штаты. После исчезновения СССР многие заговорили о победе Вашингтона и его новом статусе единоличного мирового лидера. Но события XXI века показали, что эти суждения были преждевременными.
Кац привёл пять основных аргументов. Во-первых, американцам так и не удалось перехватить инициативу в крупнейших вооружённых конфликтах в Ираке и Афганистане, которые затянулись на долгие годы.
Во-вторых, власти США не смогли достаточно жёстко надавить на Москву после выхода Абхазии и Южной Осетии из состава Грузии и позже - выхода ДНР и ЛНР из состава Украины.
В-третьих, Штаты утратили влияние на Ближнем Востоке, уступив России, Турции и Ирану. Кроме того, Вашингтон упустил момент и фактически дал Китаю возможность серьёзно увеличить могущество.
И последнее - попытки США урегулировать разногласия с соперниками не увенчались успехом. При этом у Штатов не получилось помешать выстраиванию нормальных отношений между своими союзниками и противниками.

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