В США признали конец американской гегемонии. Обозреватель NI назвал одной из причин Россию. Он привёл пять аргументов в подтверждение того, что Соединённые Штаты больше нельзя считать единоличным мировым лидером.

Обозреватель американского издания The National Interest Марк Кац в своей новой статье признал конец гегемонии США в мире.

Он заметил, что в XX веке ключевыми соперниками на международной политической арене были Советский Союз и Соединённые Штаты. После исчезновения СССР многие заговорили о победе Вашингтона и его новом статусе единоличного мирового лидера. Но события XXI века показали, что эти суждения были преждевременными.

Кац привёл пять основных аргументов. Во-первых, американцам так и не удалось перехватить инициативу в крупнейших вооружённых конфликтах в Ираке и Афганистане, которые затянулись на долгие годы.

Во-вторых, власти США не смогли достаточно жёстко надавить на Москву после выхода Абхазии и Южной Осетии из состава Грузии и позже - выхода ДНР и ЛНР из состава Украины.

В-третьих, Штаты утратили влияние на Ближнем Востоке, уступив России, Турции и Ирану. Кроме того, Вашингтон упустил момент и фактически дал Китаю возможность серьёзно увеличить могущество.

И последнее - попытки США урегулировать разногласия с соперниками не увенчались успехом. При этом у Штатов не получилось помешать выстраиванию нормальных отношений между своими союзниками и противниками.