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В США признали, что борьба с "Северным потоком – 2" вызвана меркантильными интересами
11 января 2022, 05:00 • 92 • Политика
Санкции Вашингтона против русского газопровода "Северный поток – 2" связаны не с безопасностью Соединённых Штатов, а с меркантилизмом. Об этом в материале для журнала American Conservative написал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
Сенатор Пол заметил, что американские санкции, в том числе и против "Северного потока - 2" лишь вредят миру и взаимопониманию между странами. Политик напомнил, что никакие меры не убедили Россию "вернуть Крым".
Рэнд Пол напомнил, что именно недальновидная меркантильная политика США могла стать причиной войны 1812 года и войны с Японией в 1941 году. По его мнению, миру наиболее способствует взаимовыгодная торговля между странами. В отличие от политики меркантилизма, от которой никак не могу отказаться американские власти. Хотя примеров подобного горького опыта предостаточно.
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