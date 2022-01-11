Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Главная / Политика

В США признали, что борьба с "Северным потоком – 2" вызвана меркантильными интересами

11 января 2022, 05:00  •  92 • Политика
Санкции Вашингтона против русского газопровода "Северный поток – 2" связаны не с безопасностью Соединённых Штатов, а с меркантилизмом. Об этом в материале для журнала American Conservative написал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
Сенатор Пол заметил, что американские санкции, в том числе и против "Северного потока - 2" лишь вредят миру и взаимопониманию между странами. Политик напомнил, что никакие меры не убедили Россию "вернуть Крым".
Рэнд Пол напомнил, что именно недальновидная меркантильная политика США могла стать причиной войны 1812 года и войны с Японией в 1941 году. По его мнению, миру наиболее способствует взаимовыгодная торговля между странами. В отличие от политики меркантилизма, от которой никак не могу отказаться американские власти. Хотя примеров подобного горького опыта предостаточно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



92
Источник
Похожие новости
10 января 2022, 23:10
По ключевому вопросу прогресса пока нет: Рябков назвал камень преткновения переговоров с США
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
11 января 2022, 00:55
Главная тема, которую не обсуждали: Что осталось за скобками переговоров России и США
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 00:55
Госдепартамент о переговорах с Россией по безопасности: "США были тверды"
11 января 2022, 01:30
Песков подтвердил отсутствие в планах новых контактов Путина и Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Ка...
11 января 2022, 00:55
Главная тема, которую не обсуждали: Что осталось за скобками переговоров России и США
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 00:55
Трагедия Казахстана в одной реальной истории: молодых убедили в русской оккупации
11 января 2022, 00:55
То, о чём не следует говорить в Казахстане. Журналистам пригрозили наказанием "з...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
07 января 2022, 07:40
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Daily Mail о переброске сил ОДКБ
08 января 2022, 02:55
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
06 января 2022, 03:05
Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан
04 января 2022, 22:30
Токаев выступил с экстренным обращением к нации
09 января 2022, 09:15
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
06 января 2022, 20:00
Можем сделать неприятно: Зачем Псаки грубит России и чем это чревато
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.