Санкции Вашингтона против русского газопровода "Северный поток – 2" связаны не с безопасностью Соединённых Штатов, а с меркантилизмом. Об этом в материале для журнала American Conservative написал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

Сенатор Пол заметил, что американские санкции, в том числе и против "Северного потока - 2" лишь вредят миру и взаимопониманию между странами. Политик напомнил, что никакие меры не убедили Россию "вернуть Крым".

Рэнд Пол напомнил, что именно недальновидная меркантильная политика США могла стать причиной войны 1812 года и войны с Японией в 1941 году. По его мнению, миру наиболее способствует взаимовыгодная торговля между странами. В отличие от политики меркантилизма, от которой никак не могу отказаться американские власти. Хотя примеров подобного горького опыта предостаточно.