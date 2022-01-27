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В США признали бессилие санкций против Путина: Всё, что можем - закрыть вход в Диснейленд - NBC News
27 января 2022, 23:45 • 117 • Политика
В США признали, что не в состоянии ударить санкциями лично по Путину. "Единственное, что в наших силах, - это закрыть ему вход в Диснейленд", - заявил директор отдела политических новостей NBC News.
Президенту США Джо Байдену будет крайне трудно выполнить угрозу о введении персональных санкций в отношении главы России Владимира Путина. Об этом заявил директор отдела политических новостей NBC News Рик Кляйн.
Он указал, что главная проблема заключается в том, что у Путина нет никаких банковских счетов или финансовых активов в зарубежных банках. Поэтому у США нет прямых средств воздействия на президента России.
- процитировал Рик Кляйн фразу одного из экспертов.
Политический обозреватель добавил, что вся санкционная политика США в отношении России строится на надеждах, что какие-то из введённых ограничений окажут воздействие.
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