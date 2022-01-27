В США признали бессилие санкций против Путина: Всё, что можем - закрыть вход в Диснейленд - NBC News

В США признали, что не в состоянии ударить санкциями лично по Путину. "Единственное, что в наших силах, - это закрыть ему вход в Диснейленд", - заявил директор отдела политических новостей NBC News.

Президенту США Джо Байдену будет крайне трудно выполнить угрозу о введении персональных санкций в отношении главы России Владимира Путина. Об этом заявил директор отдела политических новостей NBC News Рик Кляйн.

Он указал, что главная проблема заключается в том, что у Путина нет никаких банковских счетов или финансовых активов в зарубежных банках. Поэтому у США нет прямых средств воздействия на президента России.

Единственное, что в наших силах, - это закрыть ему вход в Диснейленд,

- процитировал Рик Кляйн фразу одного из экспертов.

Политический обозреватель добавил, что вся санкционная политика США в отношении России строится на надеждах, что какие-то из введённых ограничений окажут воздействие.