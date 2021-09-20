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В США признали бесполезность санкций против России

20 сентября 2021, 11:45  •  148 • Политика
Фото: imageSPACE / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Лидерство Вашингтона серьезно пошатнулось
Санкционная дубина является излюбленным методом воздействия вашингтонской администрации на неугодные им страны. Однако ее эффективность постепенно сходит на нет. По крайней мере, американцы уже не могут серьезно навредить России. Такого мнения придерживается известный профессор из Бостона Дэниел Дрезнер.
Опытный американский эксперт обратил внимание, что санкционные ограничения в адрес Российской Федерации перестали быть действенными из-за того, что Соединенные Штаты Америки лишились лидирующих позиций на международной арене.
Вашингтонская администрация могла диктовать свои условия всему миру, пока была на порядок сильнее других государств. Однако времена меняются – сейчас бразды правления ускользают из рук американцев.
Как отметил профессор американского университета, к такому плачевному финалу его родину привели затяжные войны, экономический кризис, а также пандемия COVID-19. Все это нанесло сокрушительный удар по позициям США, отмечает издание URA.RU.
"США уже не могут держаться столь же заносчиво, как раньше" – констатирует американский эксперт.
Специалист добавил, что санкционные ограничения выходят боком самим американцам – их экономика также проседает.
Впрочем, вашингтонская администрация не теряет надежды вернуть себе мировое могущество. Недавно опытный эксперт объяснил, зачем Белому дому новая коалиция с Великобританией и Австралией. Американцы хотят заручиться поддержкой преданных партнеров и вассалов.

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