В США приписали себе в заслуги отказ Китая от иранской нефти

Источники американского издания The Wall Street Journal сообщили о том, что Китай прекращает покупку иранской нефти через Банк Куньлунь из-за санкций США против Тегерана.

Ежедневно Китай закупал у Ирана порядка 600 тысяч баррелей нефти через Банк Куньлунь. Но, как сообщает со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, The Wall Street Journal, Пекин намерен отказаться от иранской нефти. Заслугу в этом американское издание видит в санкциях, которые США ввели ранее против Тегерана.

Как полагают источники СМИ, на отказ от иранской нефти КНР решилась для того, чтобы не подогревать и без того непростую ситуацию с Вашингтоном из-за пошлин. Торговая война между США и Китаем, мол, уже вовсю идет, вот и не стали в Пекине усугублять конфликт.

По данным собеседников издания, уже с ноября ряд нефтяных китайских компаний остановят закупки иранского сырья, а Банк Куньлунь якобы даже разослал соответствующие уведомления контрагентам в Тегеране.

Напомним, санкции по иранской нефти, введенные США, вступают в силу с 4 ноября. Однако официального подтверждения тому, что Пекин намерен прекратить закупку сырья от Тегерана в связи с новыми мерами, пока нет.