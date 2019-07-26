В США приписали Ирану запуск крылатой ракеты: "Прошла 1000 километров"

Журналисты телеканала, ссылаясь на слова некого американского чиновника, сообщает, что "испытания прошли успешно". При этом другой высокопоставленный чиновник, предположительно, из администрации Трампа, подтвердил, что о "снаряде, запущенном из Ирана", в Белом доме известно, однако комментировать это событие они не намерены.

По данным Fox News, речь идет об испытаниях ракеты Shahab-3, которая преодолела расстояние почти в тысячу километров, пролетев с юга Ирана почти до Тегерана.

Об этом запуске говорится и в сообщении корреспондента CNN в Пентагоне Барбары Старр. В беседе с ней неназванный американский чиновник рассказал, что запуск этой ракеты не представлял никакой угрозы ни для американских военных баз, расположенных поблизости, ни для морского судоходства.

Источник в разведке предположил, что проведенные испытания - это часть работы Ирана над улучшением точности и дальности Shahab-3