Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Многие убойные факты до сих пор не раскрыты": Виктор Баранец – о журн...
"Вмешательства" нет, но как же "рука Кремля?": Сенат США гот...
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
Крушение MH17 как повод захватить Донбасс? Эксперт прокомментировал "готови...
Главная / В мире

В США приписали Ирану запуск крылатой ракеты: "Прошла 1000 километров"

26 июля 2019, 08:24  •  93 • В мире
Американские СМИ сообщили о том, что Иран произвел запуск крылатой ракеты средней дальности. "Прошла 1000 километров", - уточняет Fox News
Журналисты телеканала, ссылаясь на слова некого американского чиновника, сообщает, что "испытания прошли успешно". При этом другой высокопоставленный чиновник, предположительно, из администрации Трампа, подтвердил, что о "снаряде, запущенном из Ирана", в Белом доме известно, однако комментировать это событие они не намерены.
По данным Fox News, речь идет об испытаниях ракеты Shahab-3, которая преодолела расстояние почти в тысячу километров, пролетев с юга Ирана почти до Тегерана.
Об этом запуске говорится и в сообщении корреспондента CNN в Пентагоне Барбары Старр. В беседе с ней неназванный американский чиновник рассказал, что запуск этой ракеты не представлял никакой угрозы ни для американских военных баз, расположенных поблизости, ни для морского судоходства.
Источник в разведке предположил, что проведенные испытания - это часть работы Ирана над улучшением точности и дальности Shahab-3

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
26 июля 2019, 01:39
«Не подчинимся диктату»: Палестина остановила действие всех подписанных соглашений с Израилем
25 июля 2019, 12:54
"Забывчивой" Европе Москва ответит салютами в честь 75-летия освобождения от фашистов
26 июля 2019, 01:54
Военная авиация, артиллерийские системы и что там с мигрантами: Что интересовало завербованного "шпиона" в Австрии
25 июля 2019, 09:39
Нотр-Дам под угрозой: Реставратор предупредил об опасности обрушения сводов собора
26 июля 2019, 01:39
«На основе принципа взаимности»: Россия отменила часть санкций против Турции
25 июля 2019, 15:54
«Я назвал бы это вмешательством в американские выборы»: сотрудник Google рассказал о манипулировании результатами поиска
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2019, 05:09
"Просто не активируйте": Американский сенатор передал Турции новый ультимат...
26 июля 2019, 05:09
"Платить нам должны русские": В Чехии историк разоблачил алчную "узниц...
26 июля 2019, 01:54
Эрдоган по-своему объяснил отмену Россией визового режима для турецких граждан
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
26 июля 2019, 01:54
"География - тоже москальская лженаука": Как ВВС заблудились в Керченском п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
24 июля 2019, 17:24
ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не разыграла карту с "черными ящиками" МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.