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В США приписали Ирану запуск крылатой ракеты: "Прошла 1000 километров"
26 июля 2019, 08:24 • 93 • В мире
Американские СМИ сообщили о том, что Иран произвел запуск крылатой ракеты средней дальности. "Прошла 1000 километров", - уточняет Fox News
Журналисты телеканала, ссылаясь на слова некого американского чиновника, сообщает, что "испытания прошли успешно". При этом другой высокопоставленный чиновник, предположительно, из администрации Трампа, подтвердил, что о "снаряде, запущенном из Ирана", в Белом доме известно, однако комментировать это событие они не намерены.
По данным Fox News, речь идет об испытаниях ракеты Shahab-3, которая преодолела расстояние почти в тысячу километров, пролетев с юга Ирана почти до Тегерана.
Об этом запуске говорится и в сообщении корреспондента CNN в Пентагоне Барбары Старр. В беседе с ней неназванный американский чиновник рассказал, что запуск этой ракеты не представлял никакой угрозы ни для американских военных баз, расположенных поблизости, ни для морского судоходства.
Источник в разведке предположил, что проведенные испытания - это часть работы Ирана над улучшением точности и дальности Shahab-3
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