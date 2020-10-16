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В США приняли неожиданное решение по Крыму

16 октября 2020, 10:50  •  30 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Теперь американские гражданские суда могут появляться у полуострова
Соединенные Штаты сняли запрет на выполнение гражданских рейсов в районе воздушной ответственности Симферополя. Соответствующее уведомление размещено на портале Управления гражданской авиации США (FAA).
Отмечается, что решение вступает в силу 27 октября. В ведомстве также сообщили, что принятие таких мер не означает то, что Белый дом признает Крым российским.
Также управление заявляет, что, хотя РФ оказывает поддержку тем поставщикам услуг аэронавигации, с которыми конкурирует Украина, последняя демонстрирует дальнейшую нацеленность на принятие всех мер для минимизации "рисков полетной безопасности" в зоне воздушной ответственности Симферополя.
FAA считает, что именно действия Киева позволили свести к минимуму опасность прохождения рейсов гражданской авиации в черноморском регионе, передает телеканал "360".
Несмотря на введенные послабления, американские борты по-прежнему не могут летать в зоне ответственности Днепропетровска. FAA объясняет это высоким риском безопасности авиации из-за военных действий на востоке Украины.
Запрет на полеты в Крым и восток Украины был поэтапно введен в 2014 году. Тогда в FAA заявили, что соответствующие ограничения касаются все гражданских бортов Соединенных Штатов – как коммерческих, так и пассажирских, а также пилотов, имеющих лицензию США, исключая тех, кто оказывает услуги перевозчикам иных стран.
Ранее СМИ сообщали, что РФ блокировала все подходы к Крыму, перекрыв Керченский пролив и побережье Черного моря.

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