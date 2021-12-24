В США пригрозили России войной на два фронта

Американский военный эксперт Крис Осборн пригрозил России возможностью войны на два фронта в случае, если произойдёт конфликт между Москвой и Киевом.

По словам американского эксперта, НАТО имеет достаточно ресурсов, чтобы поддержать Украину сухопутными, воздушными и морскими силами. Если произойдёт полномасштабный конфликт, то России придётся отражать атаки с двух фронтов: с сухопутных границ и со стороны Чёрного моря, пишет американский журнал National Interest.

Если ВМС США ударит с Чёрного моря, у русских обязательно возникнут проблемы,

- приводит слова Осборна издание.

Эксперт полагает, что у американцев больше преимущества в морской пехоте. Ситуация может сложиться весьма обострённо, подытожил Осборн.