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В США пригрозили России войной на два фронта
24 декабря 2021, 12:55 • 373 • Политика
Американский военный эксперт Крис Осборн пригрозил России возможностью войны на два фронта в случае, если произойдёт конфликт между Москвой и Киевом.
По словам американского эксперта, НАТО имеет достаточно ресурсов, чтобы поддержать Украину сухопутными, воздушными и морскими силами. Если произойдёт полномасштабный конфликт, то России придётся отражать атаки с двух фронтов: с сухопутных границ и со стороны Чёрного моря, пишет американский журнал National Interest.
- приводит слова Осборна издание.
Эксперт полагает, что у американцев больше преимущества в морской пехоте. Ситуация может сложиться весьма обострённо, подытожил Осборн.
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