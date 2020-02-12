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В США придумали... лапти. А "скоро самовар изобретут", шутят в соцсетях

12 февраля 2020, 16:54  •  46 • Политика
В социальных сетях вирусной стала картинка с "зелёной обувью" из США. Очень уж она похожа на лапти, что и стало предметом шуток в русском сегменте. "Скоро самовар изобретут", - иронизируют пользователи.
Green Shoes, или "зеленые туфли" (читай: экологичная обувь), - новинка, вызвавшая если не смех, то удивление в России. Моделью на личной странице в социальной сети поделился Bernie Beats Trump. Выглядит такая зеленая в прямом и переносном смысле обувь как... лапти.
Изготовлены туфли из растительного материала, переплетённого очень уж знакомым русским способом. Правда, в русской традиции вязка была намного плотнее.
"К 2020 году американские экомиллениалы придумали лапти, - шутят пользователи в Сети, в частности автор телеграм-канала "Записки рантье". - Скоро самовар изобретут".
Фото: t.me/rentiernote.

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