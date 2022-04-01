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В США придумали, как спасти водителей от гибели. Понадобилось 20 лет исследований

01 апреля 2022, 21:30  •  32 • В мире
В американском штате Калифорния придумали, как спасти водителей от гибели на оживлённой трассе. Для этого понадобились исследования, продлившиеся 20 лет.
В городе Агура-Хиллз, расположенном возле горного массива Санта-Моника (округ Лос-Анджелес), появится мост. Он предназначен не для людей, а для животных. Эстакаду построят над 10-полосной скоростной автострадой US 101. Она считается главным южнокалифорнийским шоссе.
Чтобы придумать этот проект, понадобилось 20 лет исследований. Служба национальных парков США объяснила, что животные в попытке перейти оживлённую автомагистраль часто становятся причиной ДТП. На US 101 каждый год сталкиваются до двух миллионов автомобилей. По статистике, свыше 2,6 тысячи человек получают различные травмы, примерно 200 из них погибают.
Есть и ещё одна причина строительства перехода. Дело в том, что трасса разделила единую среду обитания животных на два сектора. Из-за вмешательства человека представители одного вида отделяются друг от друга не только физически, но и генетически, пишет The Independent.
Реализация проекта начнётся 22 апреля. Старт строительства приурочили ко Дню Земли. Мост над US 101 станет самым крупным в мире.

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