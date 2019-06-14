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В США придумали, как избежать "манипулирования" от России, и предложили санкции против "Северного потока - 2"

14 июня 2019, 08:54  •  165 • В мире
Законопроект, предусматривающий санкции против строительства "Северного потока – 2" и других российских газопроводов, внес на рассмотрение американского конгресса сенатор Джон Баррассо.
В сообщении, размещенном на сайте сенатора, говорится, что предложенный на рассмотрение билль поможет союзникам по НАТО повысить энергетическую безопасность и избежать "издевательств" со стороны России.
Кроме того, считает Баррассо, эта энергетическая безопасность будет повышена при помощи поставок европейским партнерам "надежного американского природного газа", при этом Россия будет лишена "геополитического оружия".
"Президент Трамп был прав, недавно сказав, что Германия станет заложником России, если будет продолжать работу с российским газопроводом", - подчеркнул сенатор.
В связи с этим Баррассо предлагает поручить постпреду США в НАТО "стимулировать партнеров по альянсу" к общей работе по достижению энергетической безопасности.
Кроме того, правительство США должно разработать "всеобъемлющую трансатлантическую энергетическую стратегию", направленную на увеличение экспорта американских энергоносителей в страны – члены НАТО.
Также Баррассо призывает потребовать от министра энергетики США "утвердить экспорт" американского природного газа в страны альянса, Японию и любые другие страны, где экспорт природного газа будет способствовать интересам национальной безопасности США.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность введения санкций против участников строительства "Северного потока — 2". По его словам, у людей есть право делать то, что они хотят. Он добавил, что США "защищают" Германию от России, пытаясь отговорить её от строительства газопровода.

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