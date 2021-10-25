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В США предупредили Вашингтон о главной ошибке в отношении России

25 октября 2021, 20:35  •  163 • Политика
Фото: ru.depositphotos.com
Вашингтон зря боится лишь Пекина
США уделяют большое значение и много внимания борьбе с Китаем, ставя Россию на второе место в списке своих проблем. Однако авторы издания Foreign Affairs уверены, что администрация Джо Байдена ведет губительную для Вашингтона политику.
Так, обозреватели пишут, что американцам не стоит рассчитывать на упадок РФ. США зря считают, что Россия "загнана в угол". Москва не согласна с тезисом, что ничего не решает в своем регионе и на международной арене, скорее наоборот, уверена, что от ее действий зависит многое. Раньше американская элита полагала, что Россия слаба, но страна стала "долговечной державой", указывают журналисты.
Так, человеческий потенциал стал отличным по сравнению с 1990-ми годами. Экономика РФ сильнее, чем когда-либо, а военная сфера никогда не была плохой, что уж говорить о ядерном потенциале. 
При этом авторы обращают внимание на то, что союз Москвы и Пекина – куда более серьезный вызов для Вашингтона, по одиночке страны не настолько угрожающе выглядят.
Журналисты полагают, что США должны больше внимания уделять борьбе с Россией, больше денег тратить на военное противостояние и сделать Москву – приоритетом НАТО. 

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