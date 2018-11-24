В США предупредили об опасности новейших российских беспилотников

Американское издание National Interest предупредило об угрозе, которая исходит от разрабатываемых в России новейших беспилотников. Дальность новых аппаратов позволит им достигать территории США и Канады. Насколько реальны эти опасения?

Автор:

Кучер Егор

Западные СМИ всегда с большим удовольствием анализируют российские оружейные новинки и сравнивают их со своим собственными. Издание National Interest (NI) преуспело в этом даже больше всех остальных, регулярно снабжая свою аудиторию публикациями про новейшее российское сверхоружие.

Часть из этих материалов носит откровенно провокационный характер, пугая западное сообщество неотвратимостью мнимой российской угрозы. Другая часть справедливо отдает пальму первенства нашему оружию, отмечая его высокие характеристики.

Очередной темой для рассмотрения стали разрабатываемые в России новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые имеют впечатляющие характеристики. В основном такие разработки Россия держит в секрете, однако крохи поступающей от Минобороны России информации могут быть использованы изданиями вроде National Interest для раздувания мифа о российской агрессии и спекуляций на эту тему.

Лучше и дальше

В новой публикации NI сообщает, что в России ведется разработка новейших БПЛА, которые по своей дальности могут долететь до Канады или США. Издание при этом ссылается на сообщение агентства Sputnik, которое, в свою очередь, получило информацию из «Красной звезды».

«Россия заканчивает разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных достигать любой точки континентальной Европы, если они вылетят из Калининградской области, а также Канады, если будут отправлены с Чукотки», — сказано в сообщении агентства.