В США предсказали крах доллара в следующем году • 221 • Аналитика © РИА Новости / Наталья Селиверстова В 2021-м американская валюта может обесцениться на треть, предупредил бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США. Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. "Валюты устанавливают равновесие между внутренней экономической основой страны и внешними представлениями о ее силе или слабости, — отмечает он. — В США сейчас этот баланс стремительно меняется, так что крах доллара вполне возможен уже в ближайшее время". Эксперт напоминает, что с января по апрель индекс доллара вырос на семь процентов, поскольку инвесторы по всему миру видели в американской валюте защитный актив на период коронавирусного кризиса. В результате сейчас, по оценкам Банка международных расчетов, доллар котируется на 33% выше минимумов 2011 года. Но уже в 2021-м он легко может к этим минимумам вернуться, ослабев на 35% с учетом инфляции. "Любой валютный курс представляет собой относительную цену, которая отражает состояние страны — экономическое, финансовое, социальное и политическое — с точки зрения сопоставимых характеристик других государств, — объясняет Стивен Роуч. — То есть сдвиги валютного курса — это результат сравнения США с Европой, Китаем и так далее. Прогноз о снижение стоимости доллара на 35% основан на сравнении Америки с ее главными торговыми партнерами". По данным Банка международных расчетов, крупнейшие партнеры США — Китай (23% товарооборота), Евросоюз (17%), Мексика (13%), Канада (12%) и Япония (семь процентов). Стоимость валют этих стран на 72% определяет курс доллара на международных рынках. Другими словами, для его ослабления они должны существенно укрепиться, что весьма вероятно. В Китае практически все предприятия возобновили работу после карантина. Но поскольку спрос на их продукцию в США и Европе еще не восстановился, Пекин переориентируется на внутреннее потребление. Это неизбежно приведет к усилению юаня, даже несмотря на риск возобновления торговой войны между КНР и США. Перспективы европейской экономики и, соответственно, европейской валюты улучшились после того, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились о создании антикризисного фонда на 750 миллиардов евро для борьбы с последствиями пандемии. "С учетом объемов торговли евро сейчас выглядит на 15% недооцененным относительно своего максимума в апреле 2008 года — таков надежный потенциал роста европейской валюты", — уверен Роуч. Валюта американских партнеров по зоне свободной торговли — Мексики и Канады — сильно пострадала в начале года из-за коронавирусного шока и обвала цен на нефть. По мере стабилизации котировок и восстановления экономической активности мексиканский песо и канадский доллар существенно укрепятся. Об усилении японской иены говорить не приходится, но и четырех валют достаточно, чтобы обеспечить резкое ослабление доллара. Тем более что проблемы в американской экономике только нарастают. Дальше — хуже По оценкам Национального бюро экономических исследований США, за первые полгода в стране закрылись более ста тысяч предприятий и 44 миллиона американцев потеряли работу. Но пока население не испытывает серьезных проблем благодаря беспрецедентной федеральной программе денежной поддержки. В частности, 159 миллионов человек получили единовременные выплаты по 1200 долларов, а более 20 миллионов безработных — право на дополнительные 600 долларов в неделю в качестве надбавки к федеральным пособиям. Кроме того, на период кризиса в большинстве штатов запретили выселять арендаторов жилья, не способных внести очередной платеж. Банкам велели предоставить клиентам шестимесячный перерыв на взносы по ипотеке, а выплаты по студенческим кредитам заморозили до октября, что избавило миллионы американцев от самой большой статьи ежемесячных расходов. В результате, вопреки ожиданиям, в апреле зафиксировали увеличение доходов американских домохозяйств. Однако с 1 июля антикризисные выплаты из бюджета прекратятся, а с 1 октября возобновятся финансовые обязательства по студенческим кредитам и ипотеке. В результате, по оценкам Стивена Роуча, к началу 2021-го страну ждет рекордный обвал потребительских сбережений. "В разгар финансового кризиса, в 2008-м, в США впервые сократились внутренние сбережения — на 1,8% национального дохода, — указывает экономист. — В следующем году мы увидим гораздо более резкое погружение в отрицательную зону — на неслыханные пять-десять процентов". Это в сочетании с рекордным дефицитом бюджета, достигшим на прошлой неделе астрономической суммы в 26 триллионов долларов, сделает вложения в американские активы рискованными, заставив инвесторов искать альтернативу. Результат, по мнению Роуча, — обвал доллара и начало стагфляции — жесткой комбинации слабого экономического роста и ускоряющейся инфляции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





221 Источник Похожие новости Триколорная Америка: вариант развития событий Перспективный перехватчик МиГ-41: его преимущества "Начало положено". Эксперт оценил реакцию в Германии на санкции США Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны! Когда срама фигой не прикрыть Государство и борьба за власть Новости партнеров