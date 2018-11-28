В США предложили закрыть порты Европы для кораблей России из Азовского моря

Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил запретить российским кораблям, вышедшим из азовских портов, заходить в порты Европы и США. Об этом говорится в докладе дипломата, с которым ознакомился RT.

Примечательно, что доклад был опубликован на сайте Атлантического совета (Atlantic Council) — американского неправительственного аналитического центра — за несколько дней до инцидента в Керченском проливе.

«Соединённым Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлёвские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству», — говорится в документе.

Хербст также призвал США и ЕС рассмотреть «упреждающее использование санкций для сдерживания дальнейшей кремлёвской агрессии».

«Пока санкции использовались, чтобы карать Кремль за прошлые грехи, но они могут применяться и для того, чтобы лишить его стимула к дальнейшей агрессии», — отметил дипломат.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков считает, что Вашингтон имеет прямое отношение к действиям Украины в Чёрном море.

«Мы бы вряд ли увидели подобные инциденты, если бы Госдепартамент США системно не поддерживал инициативы чиновничьего беспредела в правящих кругах Украины», — сказал эксперт в беседе с RT.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко назвал происшествие в Керченском проливе осознанной провокацией, совершённой по внутриполитическим мотивам.

25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Подробнее — в материале RT.