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В США предложили закрыть порты Европы для кораблей России из Азовского моря

28 ноября 2018, 10:24  •  74 • Украина
Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил запретить российским кораблям, вышедшим из азовских портов, заходить в порты Европы и США. Об этом говорится в докладе дипломата, с которым ознакомился RT.
 
РИА Новости
 

Примечательно, что доклад был опубликован на сайте Атлантического совета (Atlantic Council) — американского неправительственного аналитического центра — за несколько дней до инцидента в Керченском проливе. 

«Соединённым Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлёвские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству», — говорится в документе. 

Хербст также призвал США и ЕС рассмотреть «упреждающее использование санкций для сдерживания дальнейшей кремлёвской агрессии». 

«Пока санкции использовались, чтобы карать Кремль за прошлые грехи, но они могут применяться и для того, чтобы лишить его стимула к дальнейшей агрессии», — отметил дипломат. 

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков считает, что Вашингтон имеет прямое отношение к действиям Украины в Чёрном море.

«Мы бы вряд ли увидели подобные инциденты, если бы Госдепартамент США системно не поддерживал инициативы чиновничьего беспредела в правящих кругах Украины», — сказал эксперт в беседе с RT.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко назвал происшествие в Керченском проливе осознанной провокацией, совершённой по внутриполитическим мотивам.

25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Подробнее — в материале RT.

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