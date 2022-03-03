Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолёт...
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно...
Главная / Политика

В США предложили ввести санкции против всех госкомпаний России: вынимают последние "козыри"

03 марта 2022, 04:30  •  129 • Политика
Коллеги Трампа из Республиканской партии США предлагают ввести санкции против всех госкомпаний России, включая "Газпром", "Роснефть" и "Росатом".
Предложение внес сенатор Марко Рубио, в палату представителей конгресса США. По мнению авторов законопроекта, включение в список всех госкомпаний, а не отдельные структуры, лишит компании, принадлежащие или подконтрольные Москве, получать финансирование за счёт денег Америки. Видимо, имеется ввиду, получение прибыли при ведении коммерческой деятельности с американскими компаниями.
В список включены "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и телеканал RT, а также ряд других крупных государственных компаний.
Вчера, 2 марта, в санкционный список уже попали 22 предприятия оборонного профиля, производящие боевые самолеты, ракеты, беспилотники и прочее вооружение. Также под ограничения попали компании, которые содействуют деятельности организаций России и Белоруссии в сферах безопасности и военных исследований, сообщают "Известия" со ссылкой на библиотеку Конгресса.
Напоминаем, что это не первый пакет, введенный за последнюю неделю. Ранее 28 февраля минфин США уже запретил сделки с Центробанком, минфином и ФНБ России. Также под запрет попали ряд банков, они отключены от международных платежных систем, операции за границами России в США и ЕС невозможны.
2 марта США заявило о том, что закрывает свое небо для самолетов России. Воздушные суда будут приземлять, а пилотов – задерживать.
Все санкции вводятся из-за проведения России спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


129
Источник
Похожие новости
03 марта 2022, 00:35
Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?
03 марта 2022, 00:35
США бы уже всё уничтожили: Американский блогер прорвал блокаду лжи из Киева
03 марта 2022, 00:35
Украина ничему не научила. США отказываются уступать России по НАТО
03 марта 2022, 02:40
Обсуждать безопасность готовы, но: Госсекретарь США выставил два условия России
03 марта 2022, 03:15
Уходя — погоди: в РФ просят арестовать активы иностранного бизнеса
03 марта 2022, 03:15
В Совфеде оценили возможность разрыва дипотношений с Великобританией
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 марта 2022, 00:35
Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?
03 марта 2022, 00:35
США бы уже всё уничтожили: Американский блогер прорвал блокаду лжи из Киева
03 марта 2022, 00:35
Украина ничему не научила. США отказываются уступать России по НАТО
03 марта 2022, 02:40
Обсуждать безопасность готовы, но: Госсекретарь США выставил два условия России
03 марта 2022, 03:15
Уходя — погоди: в РФ просят арестовать активы иностранного бизнеса
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
25 февраля 2022, 13:45
Украинский политолог о взятии Мелитополя: "Всё было нормально, но произошла провокация"
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.