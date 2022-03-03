В США предложили ввести санкции против всех госкомпаний России: вынимают последние "козыри"

Коллеги Трампа из Республиканской партии США предлагают ввести санкции против всех госкомпаний России, включая "Газпром", "Роснефть" и "Росатом".

Предложение внес сенатор Марко Рубио, в палату представителей конгресса США. По мнению авторов законопроекта, включение в список всех госкомпаний, а не отдельные структуры, лишит компании, принадлежащие или подконтрольные Москве, получать финансирование за счёт денег Америки. Видимо, имеется ввиду, получение прибыли при ведении коммерческой деятельности с американскими компаниями.

В список включены "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и телеканал RT, а также ряд других крупных государственных компаний.

Вчера, 2 марта, в санкционный список уже попали 22 предприятия оборонного профиля, производящие боевые самолеты, ракеты, беспилотники и прочее вооружение. Также под ограничения попали компании, которые содействуют деятельности организаций России и Белоруссии в сферах безопасности и военных исследований, сообщают "Известия" со ссылкой на библиотеку Конгресса.

Напоминаем, что это не первый пакет, введенный за последнюю неделю. Ранее 28 февраля минфин США уже запретил сделки с Центробанком, минфином и ФНБ России. Также под запрет попали ряд банков, они отключены от международных платежных систем, операции за границами России в США и ЕС невозможны.

2 марта США заявило о том, что закрывает свое небо для самолетов России. Воздушные суда будут приземлять, а пилотов – задерживать.

Все санкции вводятся из-за проведения России спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.