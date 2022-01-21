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В США предложили вооружить Украину против России проверенным в войну способом
21 января 2022, 10:15 • 171 • Политика
Несколько сенаторов США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Этот способ был испробован на союзниках Америки ещё во Вторую мировую войну. Сенаторы тем самым фактически предложили вооружить Украину против России "оружием поражающего действия".
О чём речь? Ленд-лиз, по которому сразу несколько американских сенаторов предложили вооружить Украину, - это государственная программа, согласно которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, а также военную технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства.
Теперь тем же способом сенаторы предлагают поставлять "оружие поражающего действия" и на Украину. Причём в предложении сенаторов чётко указывается, что это оружие будет применяться против России.
В частности, в обнародованном пресс-службой одного из авторов инициативы сообщении прямым текстом так и говорится, что речь идёт об оружии "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".
Сенаторы и не скрывают, что предложенный ими закон даст возможность Соединённым Штатам "послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы её суверенитету".
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