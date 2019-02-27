В США предложили сделать Украину ядерной державой, чтобы поставить на место Россию - СМИ

Ядерный потенциал Украины может поставить на место Россию, написали в The Washington Post. Статью о том, что изменится, если Незалежная станет ядерной державой, опубликовали в американской издании.

The Washington Post опубликовала статью, где говорится, что после краха договора о ликвидации ракет средней и малой дальности может появиться новая "ракетная держава". И эту роль американское издание отдаёт Украине и называет это очередным рычагом давления Вашингтона на Москву.

При этом автор считает, что Кремль согласиться на мораторий на размещение ракет РСМД в Калининграде или даже в Центральной России.

Американское издание считает, что украинские ракеты на руку США. Поддерживают Штаты Польша и страны Прибалтики.



В свою очередь Германия считает ракетную программу Незалежной дестабилизирующим фактором, пишет Utro.ru.