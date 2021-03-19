В США предложили России ужаться до границ 18 века

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О том, каких размеров была сама Америка в то время, тактично умолчали

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол решил поспорить с одним из пользователей Сети. Причиной интернет-конфликта стал Крымский полуостров.



Запустила словесную перебранку публикация Макфола, в которой он, по устоявшимся на Западе традициям, назвал недавно вернувшийся в состав России регион частью Незалежной.

Бывшему американскому послу решили преподать урок истории. Один из интернет-пользователей напомнил, что Крымский полуостров вошел в состав России в 1783-м году. Таким образом с 18 века на территории этого региона проживают русские люди. Пользователь с ником НеБолтай! упрекнул Макфола в невежестве, раз он не в курсе такого исторического факта.

Некогда высокопоставленный американец решил блеснуть своими познаниями и объявил в "Твиттер", что если уж возвращаться в 1783 год, то России придется отдать Китайской Народной Республике Приморский край и часть Хабаровска.

Предложение Макфола вернуться в 18 век для перекройки границ выглядит особенно любопытным, если учесть, что в тот период Америка было втрое меньше, чем сейчас. В 1783-м году США еще не успели включить в свой состав Калифорнию, Орегон, Техас, Флориду, Аляску и Луизиану.

Кстати, сам бывший американский посол находится под российскими санкциями. С 2016 года ему запрещено въезжать в нашу страну.

Напомним, 18 марта состоялся праздничный концерт, посвященный седьмой годовщине возвращения Крымского полуострова в состав России. Торжественное мероприятие посетил лично Владимир Путин.