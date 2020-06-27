Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения...
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордо...
Главная / Политика

В США предложили объявить вознаграждение за российских дипломатов

27 июня 2020, 15:00  •  67 • Политика
Фото: Ting Shen/Xinhua/www.globallookpress.com
Пользователи соцсетей угрожают россиянам
В американском издании The New York Times вышла статья о том, что Россия якобы дает деньги боевикам в Афганистане. После этого стало известно, что дипломатам РФ начали угрожать.
Журналисты американского издания в материале со ссылкой на сотрудников спецслужб Штатов, имена которых не приводятся, писали, что военная разведка РФ предлагала боевикам, которые связаны с талибами (движение "Талибан" запрещено в России), вознаграждение, чтобы те напали на военных США в Афганистане. Якобы американцам стало это известно из допроса захваченных боевиков. Журналисты отметили, что власти обсуждают возможный ответ на "действия" России. При этом никаких доказательств СМИ не опубликовало.
После появления материала, посольство России в Вашингтоне заявило, что статья The New York Times – это фейк, а дипломаты стали получать угрозы. Россияне потребовали, чтобы власти США отреагировали на сообщения, которые ставят под опасность жизнь сотрудников дипмиссии. Посольство опубликовало скриншот в "Твиттер" с угрозами от одного из пользователей сцсети.
Посольство призвало США соблюдать обязанности, прописанные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно документу, дипломат является неприкосновенной личностью. Также дипломаты попросили журналистов не писать фейковые статьи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
27 июня 2020, 00:00
Когда закончится война в Донбассе: Экс-депутат Рады назвал условие прекращения конфликта
27 июня 2020, 07:00
Макрон обратился к Путину: "Я счастлив"
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и п...
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Рос...
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое пр...
27 июня 2020, 07:00
Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
24 июня 2020, 17:00
На украинские упрёки по долгам РФ Захарова ответила одной фразой
22 июня 2020, 23:00
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не Путин
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
22 июня 2020, 19:00
Лидеры Европы отказываются ехать на Парад Победы в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.