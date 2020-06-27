В США предложили объявить вознаграждение за российских дипломатов

Фото: Ting Shen/Xinhua/www.globallookpress.com

Пользователи соцсетей угрожают россиянам

В американском издании The New York Times вышла статья о том, что Россия якобы дает деньги боевикам в Афганистане. После этого стало известно, что дипломатам РФ начали угрожать.

Журналисты американского издания в материале со ссылкой на сотрудников спецслужб Штатов, имена которых не приводятся, писали, что военная разведка РФ предлагала боевикам, которые связаны с талибами (движение "Талибан" запрещено в России), вознаграждение, чтобы те напали на военных США в Афганистане. Якобы американцам стало это известно из допроса захваченных боевиков. Журналисты отметили, что власти обсуждают возможный ответ на "действия" России. При этом никаких доказательств СМИ не опубликовало.

После появления материала, посольство России в Вашингтоне заявило, что статья The New York Times – это фейк, а дипломаты стали получать угрозы. Россияне потребовали, чтобы власти США отреагировали на сообщения, которые ставят под опасность жизнь сотрудников дипмиссии. Посольство опубликовало скриншот в "Твиттер" с угрозами от одного из пользователей сцсети.

Посольство призвало США соблюдать обязанности, прописанные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно документу, дипломат является неприкосновенной личностью. Также дипломаты попросили журналистов не писать фейковые статьи.