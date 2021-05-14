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В США предложили дать отпор России через "серую зону"

14 мая 2021, 21:55  •  102 • В мире
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей статье предлагает "дать отпор" России в Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, расширение НАТО до конца не завершено: проблемы возникли с так называемой серой зоной.
Американский политик Джон Болтон предлагает дать отпор России в Абхазии и Южной Осетии. По его словам, следует ликвидировать "серую зону" между границами России и Североатлантическим альянсом.
В публикации National Review Болтон объясняет, что с момента распада Советского Союза расширение НАТО так и не завершилось. Всё дело в том, что ряд государств так и остался в "серой зоне". Чтобы решить эту застарелую проблему, Болтон предлагает надавить на Россию через Грузию. Точками для "отпора" должны стать Абхазия и Южная Осетия.
Если план реализуется успешно, то, по его мнению, это позволит воссоздать ситуацию, существовавшую до апреля 2008 года, когда членство Украины и Грузии в военном блоке рассматривалось вполне серьёзно и считалось возможным.
Напомним, Россия неоднократно указывала на рост военной активности стран НАТО у своих западных и южных границ. Кроме того, как заявлял ранее министр обороны России Сергей Шойгу, действия НАТО носят "открытый антироссийский характер", передаёт "РИА Новости".

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