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В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС

28 ноября 2018, 10:39  •  137 • Политика
Американский журнал National Interest считает, что США невыгодно заступаться за Украину и позволять втягивать себя в противостояние с Россией, в котором большинство европейских союзников будут только зрителями. Вместо этого в статье предлагается фактически "сдаться" еще до начала войны - отменить антироссийские санкции, запретить Украине членство в НАТО и признать, что не стоит полагаться на ЕС.
Американское издание National Interest, проанализировав текущую ситуацию на Украине и запросы, которые президент Петр Порошенко адресует Вашингтону, пришло к выводу, что бывшая советская республика ни в коем случае не должна стать членом НАТО. Прежде всего, чтобы не создавать проблемы для США.
Эксперт американского журнала Дуг Бэндоу отмечает, что Москва «в основном виновна» в инциденте, который произошел в минувшие выходные в Керченском проливе, поскольку стремится так или иначе превратить Азовское море в свои территориальные воды.
Но, констатирует он, у Москвы есть веские основания для того, чтобы придерживаться такой тактики, поскольку на Азовском море есть проблемы с безопасностью. Так, например, в мае американские СМИ, в частности Washington Examiner, прямо призывали Украину уничтожить Крымский мост, называя его "возмутительным оскорблением для авторитета Украины как национального государства". Тогда в Вашингтоне уверяли, что США могут и должны оказать Украине военную помощь.
До сих пор масштабного кризиса удалось избежать. Но теперь, когда Петр Порошенко обратился к странам-гарантам Будапештского меморандума, Вашингтону предстоит определиться с приоритетами, говорится в статье.
Дуг Бэндоу, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, уверен, что европейские страны не торопятся откликаться на призыв. "Конечно же, они не начнут крестовый поход от имени Украины. И не допустят Украину ни в ЕС, ни в НАТО", - пишет он в статье.
Так что, отмечает автор, Америка — единственная в списке потенциальных союзников Киева. Возможно, помогут Великобритания и Франция, Польша внесет свой вклад. А все остальные предпочли бы, чтобы в случае полномасштабного конфликта Россия отправляла свои ракеты мимо них, в США.
"Это должно напоминать нам о том, как нам повезло (Бог благословил!), что президент Джордж Буш не сумел втянуть Киев (и Тбилиси) в НАТО. Если бы он преуспел, Вашингтон был бы обязан прийти на защиту Украины", - говорится в статье National Interest.
Война, говорится в публикации, становится тем вероятнее, чем более правительства уверены, что могут использовать американскую армию в своих целях. Это делает их безрассудными.
"У Вашингтона нет причин для войны. Во-первых, Киев представляет мало интереса в плане безопасности Запада. Украина страдала как часть Российской империи и СССР без какого-либо значимого ущерба для Америки или Европы. И нынешние тяготы Украины являются тревожными, но они не угрожают никому другому", - говорится в статье.
Более того, подчеркивает издание, и Киев, и ЕС, и США трудно назвать безупречными — учитывая, что Украина не является идеалом демократии. Спустя годы после поддержки «цветной революции» в Киеве Вашингтон и Брюссель «радостно поощряли» путч против избранного, пусть и неудобного, лидера. Официальные лица США беззастенчиво говорили о том, кого они хотят видеть премьер-министром Украины. Предполагалось, что это позволит переориентировать Украину в сторону Европы и НАТО.
Все это, полагает National Interest, не оправдывает Москву. Но Вашингтон легко может представить, как выглядела бы ситуация, если бы Россия вмешалась в ситуацию в Мексике и добилась прихода там к власти пророссийских лидеров, которые бы обеспечили участие страны в Варшавском договоре.
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Дуг Бэндоу предлагает единственно верный, с его точки зрения, сценарий, который способен обеспечить хотя бы мир и стабильность (если уж не либерализм и демократию) на территории бывшего Союза. Для этого Америке нужно "сдаться" России, не дожидаясь начала войны.
Крым, констатирует он, «не вернется к Украине без поражения России в войне». Россия «вряд ли прекратит поддерживать Донбасс, пока Украина официально стремится в НАТО». Стало быть, необходимо официально заявить об отказе принимать Украину в Альянс и отменить все санкции, «формально не признавая аннексию Крыма». Тогда Россия «прекратит поддержку сепаратистов», перестанет «чинить препятствия украинским морякам в Азовском море». Грузия и Украина будут культурно, экономически и политически тяготеть к Западу, но откажутся от попыток стать частью западного военного союза. Никто не будет счастлив, но все будут преуспевать.
НАТО, настаивает экс-советник Рейгана, изжила свою полезность. Существование Альянса создает для Америки риски втягивания в ненужные войны, в которых большинство европейских союзников предпочтут быть зрителями.
Вашингтон должен отказаться от расширения НАТО и сосредоточиться на переговорах с Москвой, чтобы положить конец новой холодной войне, говорится в статье National Interest.

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