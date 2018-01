В США позавидовали русскому "Панцирю"

• 157 • В мире

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" — идеальное оружие для отражения массированных атак дронов, считают американцы.

Журнал The National Interest скоро должен попасть в списки иностранных агентов в США. А в агенты Путина – и подавно. Уж больно часто это издание не жалеет похвал в адрес русского оружия. Вот и на днях здесь вышла статья специалиста по разрешению конфликтов и военного историка Себастьяна Роблина (Sebastien Roblin) под характерным названием "Россия уже может иметь идеальное оружие для сокрушения роевых атак" ("Russia Just Might Have the Perfect Weapon to Crush 'Swarm' Attacks").

Разрушитель атак на зависть Америке

Идеальным оружием, аналогов которому нет у США, в американском журнале на военно-политическую тематику назван зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Собственно, необходимости завести такой аналог и посвятил свою статью известный уже читателям "Царьграда" Себастьян Роблин, чьи хвалебные заметки про русское оружие здесь несколько раз разбирались. Правда, русских военный обозреватель Виктор Литовкин ещё тогда призывал относиться осторожно к похвалам со страниц The National Interest.

Вся их тематика и направлена на то, чтобы выбить побольше денег Пентагону и военно-промышленному комплексу, - разъяснял он. - Они правильно пишут, когда хвалят наше вооружение, но за этой как бы рекламой есть простой хищный подтекст: дайте денег, а то русские нас разнесут в пух и прах.

В данной заметке этот подтекст стал уже прямым текстом. Аналогов "Панцирю" у США нет не потому, что они неспособны его произвести, а потому, что до сих пор сухопутные войска рассчитывают, что угрозы с воздуха сумеет устранить авиация, пишет Роблин. Но тот же опыт русских в Сирии показывает, что такого может и не быть. Запуск роя дронов на авиабазу в Хмеймиме показал, что подобная атака – тоже с воздуха, да! – может быть массированной и вполне серьёзно угрожающей сильно повредить базу. А "нескольким патрульным самолётам" в случае отражения подобной массированной атаки дронов "придётся нелегко". Тем более что и нападения такого рода могут стать гораздо масштабнее:

Массовая атака беспилотников на российскую базу в Сирии - самую крупную в своем роде, которая произошла до сих пор, - скорее всего, предвестник того, что должно произойти,

- предполагает американский журналист.

SA-22 Greyhound. Фото: fifg / Shutterstock.com

В этом свете идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников становится действительно комплекс наземной ПВО, обозначаемый в НАТО кодом SA-22 Greyhound. С его вооружением в виде двух 30-миллиметровых пушек 2A38M, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду ("в два или три раза больше скорости огня большинства пулемётов", - подчёркивает американец) и 12 зенитных ракет "Панцирь-С1" уже доказал в Сирии свои высокие возможности по борьбе с беспилотниками и ракетами.

Может составлять нашу национальную гордость…

Один из видных военных обозревателей России Виктор Баранец в эфире радио Sputnik вполне согласился с американским журналом:

Панцирь-С" войдёт, я уверен, в один ряд с такими нашими выдающимися системами как оперативно-тактический комплекс "Искандер", как зенитно-ракетные системы С-300, С-400, а сейчас на подходе и С-500". В общем-то, такое оружие действительно может составлять нашу национальную гордость.

Как и многие самые современные оружейные системы России "Панцирь-С1" (индекс ГРАУ 96К6) начинал создаваться ещё в советские времена. Советский задел вообще кажется бесконечным! В центре разработки, сделанной почти десятком разных конструкторских бюро и заводов, стояло тульское Конструкторское бюро приборостроения. В 1994 году комплекс был создан и уже тогда способен был защищать прикрываемые объекты от "всех современных и перспективных средств воздушного нападения". А ведь беспилотников тогда ещё практически не было.

Закипающий Африн: Турция столкнется с США?

А вот потом почти два десятка лет "Панцирь" пылился, можно сказать, в углу: на вооружение российской армии он был принят только в ноябре 2012 года. Военные специалисты полагают, что это произошло по тем же примерно причинам, почему нечто подобное не создавали и американцы: комплекс не очень вписывался в контуры казавшейся тогда современной войны – с массированными налётами авиации, крылатых ракет, с прорывами крупных масс наземных сил, с ядерным оружием, наконец. В такой войне для наземного прикрытия войск вполне хватало комплекса "Тунгуска", из "шинели" которого и вырос "Панцирь".

Зато теперь модернизация следует за модернизацией: в 2015 году – "Панцирь-С2", в 2016-м – "Панцирь-СМ" с увеличенной до 40 км дальностью поражения целей, создана модификация для Арктики "Панцирь-СА"…

Если описывать аппарат в целом, то это ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном или колёсном шасси. При пребывании рядом с ним непривычного человека пробивает холодок – такую совершенную мощь излучает этот комплекс. Авторитетнее иного танка…

Основное преимущество "Панциря-С1" как раз и заключается в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением. Комплекс создаёт непрерывную зону перехвата от 0 до 15 км по высоте и от 0,2 до 40 км по дальности. Время реакции на появление цели в пределах видимости на приборах – 4 - 6 секунд, количество одновременно обстреливаемых целей – 4, максимальная скорость захвата - 10 целей в минуту.

Ещё одним важным преимуществом стала современная радиоэлектроника "Панцирей". Она позволяет видеть цели с эффективной площадью рассеяния (ЭПР, по сути, - видимость цели на экране радара) в 2 - 3 кв. см. Это именно то, что позволило завалить на подлёте к Хмеймиму беспилотники террористов, сделанные из палок и скотча – без мотора и приборов всё равно не обойдёшься. При этом одновременно в режиме цифровой связи свои возможности могут объединять до 6 комплексов.

И при такой эффективности комплекс "Панцирь" относительно дёшев – в районе 13 – 15 млн долларов. И хотя автор в американском журнале утверждает, что "Панцирь" имел "лишь скромный экспортный успех на Ближнем Востоке и в Африке, возможно, из-за незначительной стоимости системы", на деле география и объём поставок на экспорт весьма велики: Алжир, Бразилия, Иран, Ирак, ОАЭ, Оман, Сирия и даже Экваториальная Гвинея. Эти продажи принесли в бюджет России уже миллиарды долларов.

В общем, завидуют американцы. Что ж, и правильно делают…

