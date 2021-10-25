В США появился первый в истории генерал-трансгендер: Американцы не знают, смеяться или плакать

В США появился первый в истории генерал-трансгендер. Это Рейчел/Ричард Левин. Американцы не знают, смеяться или плакать, и уже начали шутить про лошадей.

"Они хотят, чтобы вы сидели и не говорили, что это смешно. Но это смешно", - процитировал автор Telegram-канала "Пул №3" ведущего Fox News Такера Карлсона.

Тот поинтересовался, сколько должно пройти времени, прежде чем президент США Джо Байден решит назначить свою лошадь членом Верховного суда. После этого CNN наверняка бодро отрапортует о "переломном моменте для прав лошадей". И наверняка запрещено будет над этим смеяться, потому что тогда это может быть расценено как "преступление на почве ненависти", предположил журналист.

Вся эта ирония касалась присвоения звания четырёхзвёздного адмирала биологическому мужчине Ричарду Левину, который носит юбку и зовёт себя Рейчел Левин. Этот человек был заместителем министра по здравоохранению, а теперь возглавляет корпус с шестью тысячами офицеров. Это первый случай в истории Соединённых Штатов, когда высшее генеральное звание было присвоено трансгендеру, написал автор поста.

Американцы не знают, смеяться или плакать. В социальных сетях подавляющее большинство пользователей присвоение звания Левину оценили негативно. Да ещё и министр транспорта Пит Буттиджич вместе со своим "мужем" ушёл на два месяца в декретный отпуск по случаю появления в их "семье" двойни. А в Соединённых Штатах тем временем транспортная проблема стоит крайне остро. Полки магазинов пустуют из-за огромных просчётов в логистике.