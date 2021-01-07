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В США появилась своя Лия Ахеджакова. "Каяться" призывают под "Лебединое озеро"

07 января 2021, 13:45  •  198 • Политика
Протесты в США и штурм Капитолия - будто отражение событий 90-х годов прошлого века. Путчисты организовали волнения в Москве, а трамписты - в Вашингтоне. Российские наблюдатели тут же нашли свою Лию Ахеджакову в США, а также показали "Лебединое озеро"...
Бунты в США по большому счёту организовал сегодня президент США Дональд Трамп. Во время заседания в Конгрессе США он заявил, что вице-президент Майк Пенс должен отклонить голоса выборщиков. В этом случае победа Трампа была бы возможна. По крайней мере, так считает сам республиканец. Однако Майк Пенс на это не пошёл. Но и заседание в Конгрессе довести до конца не удалось, поскольку протестующие ворвались в здание.
Первые жертвы уже есть. Одну из протестующих застрелили. Есть пострадавшие и со стороны полиции, и со стороны активистов. Тем временем певица Мадонна потребовала ввести в Вашингтон 1-ю бронетанковую дивизию. Она, к слову, и стала американской Лией Ахеджаковой. Как отметил автор военного канала Astra Militarum, "это тоже флешбек 93-го с Ахеджаковой, призывавшей армию "защищать их от проклятой Конституции".
А что с "Лебединым озером"? Безусловно, в США не закрыли эфир. Напротив, телевидение освещает протесты со всех сторон. В то же время комендантский час уже объявили. И, кстати, полиции в Капитолии пришлось спасаться бегством, поскольку активистов было слишком много. Наконец, фото CNN, транслирующего балет, всё же, появилось...
Эти и другие детали доступны в онлайн-трансляции "Первого русского".

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