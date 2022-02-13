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В США пояснили публикацию разведданных по Украине: "Чтобы остановить войну"

13 февраля 2022, 20:35  •  160 • Политика
Советник президента США Джейк Салливан объяснил, зачем в США публикуются разведданные по ситуации на Украине.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, для чего Белый дом постоянно публикует данные разведок относительно ситуации вокруг Украины.
"Мы не представляем разведданные, чтобы начать войну, как это случалось в прошлом... Мы представляем их, чтобы остановить войну", - пояснил действия Белого дома советник президента в интервью CNN.
Салливан утверждает, что "фундаментально это с самого начала означает другой уровень достоверности". Чиновник утверждает, что все опубликованные документы заслуживают доверия.
По мнению администрации США, Россия может напасть на Украину "в любой день". По утверждению американских политиков, для повода может использоваться "операция под чужим флагом" или провокация против русскоязычных жителей востока Украины, передаёт "РИА Новости".
При этом Салливан признал, что не знает точной даты начала войны. По словам советника президента США, нападение может и вовсе не состояться.
В России опровергли все предположения политиков стран Запада и подчёркивают, что страна ни для кого не представляет угрозы.

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