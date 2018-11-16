В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor

Американское издание The National Interest потребовало прекратить проводить какие-либо сравнения между F-22 Raptor ВВС США и Су-57 ВКС России. Первый, настаивает газета, уже стоит на серийном производстве и находится на вооружении 13 лет. Второй якобы является «сырым прототипом», существующим лишь в десятке экземпляров.

F-22 Raptor сейчас активно участвует в операции США на Ближнем Востоке, продолжает The National Interest. В то же время, утверждает издание, только лишь несколько из существующих Су-57 могут быть оперативно подготовлены к боевому вылету.

Все, для чего они могут использоваться, - это тренировка пилотов. «Но Россия, скорее всего, не сможет развернуть для продолжительных боевых действий ни один из таких истребителей», - настаивает СМИ.

Таким образом американское издание ответило на озвученное накануне главным конструктором - директором «Сухого» Михаилом Стрельцом заявление о том, что Су-57 является в подлинном смысле этого слова многоцелевым истребителем, в то время как F-22 Raptor способен к выполнению лишь узкого круга задач.