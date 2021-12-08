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В США потребовали от России вывести войска из Приднестровья

08 декабря 2021, 15:20  •  179 • Политика
В Конгрессе США подготовлена резолюция с требованием к России вывести войска из Приднестровья.
В США два депутата палаты представителей Конгресса США разработали резолюцию с призывом к России вывести войска с "международно признанной территории Молдавии".
Документ разработан конгрессменами Августом Пфлюгером и Дэвидом Прайсом. В резолюции сказано, что Россия сохраняет в Приднестровье контингент вооружённых сил, а также военную технику и боеприпасы. Нахождение войск России якобы является "оккупацией молдавской территории и нарушением территориального суверенитета страны".
При этом конгрессмены утверждают, что США ведут политику "поддержки независимости" Молдавии и "нерушимости её границ", передаёт RT.
Ранее глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подчеркнул, что народ Приднестровья не разделяет оперативную группу войск России (ОГРВ) и миротворческий контингент. Напомним, миротворцы находятся в Приднестровье после попытки Кишинёва повести в 1992 году войну против народа Приднестровья и осуществить этническую чистку.
Экс-спикер парламента Приднестровья Александр Щерба отметил в беседе с НСН, что войска России находятся в Приднестровье со времён распада СССР по воле народа. "Односторонние заявления третьей страны относительно этих войск - неважно, такой супердержавы, как США, или какой-то малой державы, мягко говоря, незаконны. Это вмешательство во внутренние дела третьих стран", - подчеркнул политик.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчёркивал, что миротворцы в Приднестровье защищают регион от "нового всплеска кровавого конфликта".

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