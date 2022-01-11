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В США постарались скрыть факт выделения Украине 200 млн долларов в качестве военной помощи
11 января 2022, 06:45 • 66 • Политика
В конце декабря 2021 года администрация президента Байдена одобрила предоставление очередной финансовой помощи Украине. Речь идёт о 200 млн долларов на военную поддержку Киева. Об этом сообщает телеканал CNN.
США предоставили Украине 200 млн долларов на приобретение американского оборонительного оборудования, в том числе оружия и боеприпасов к нему. При этом администрация Байдена уведомила Конгресс об этом решении лишь в январе.
Американские журналисты предполагают, что Госдепартамент намеренно постарался не привлекать внимание к этому событию незадолго до стратегических переговоров между Россией и США относительно экспансии НАТО на восток и предполагаемой русской агрессии в отношении Украины.
Детали поставок новой партии оборонительного оборудования не разглашаются.
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