В США постарались скрыть факт выделения Украине 200 млн долларов в качестве военной помощи

В конце декабря 2021 года администрация президента Байдена одобрила предоставление очередной финансовой помощи Украине. Речь идёт о 200 млн долларов на военную поддержку Киева. Об этом сообщает телеканал CNN.

США предоставили Украине 200 млн долларов на приобретение американского оборонительного оборудования, в том числе оружия и боеприпасов к нему. При этом администрация Байдена уведомила Конгресс об этом решении лишь в январе.

Американские журналисты предполагают, что Госдепартамент намеренно постарался не привлекать внимание к этому событию незадолго до стратегических переговоров между Россией и США относительно экспансии НАТО на восток и предполагаемой русской агрессии в отношении Украины.

Детали поставок новой партии оборонительного оборудования не разглашаются.