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В США пошли на хитрость, чтобы не признавать истребители России самыми быстрыми в мире
17 июля 2019, 00:09 • 25 • Политика
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолётов. Истребители России были признаны одними из лучших. Но на первое место был поставлен экспериментальный "американец".
Американский портал о военной технике We Are The Mighty, составил рейтинг самых быстрых истребителей. В пятёрку лучших моделей вошли сразу три российских военных самолёта.
На первое место американцы поставили экспериментальный орбитальный беспилотник Boeing X-37, который так и не был запущен в серийное производство. Модель показала на испытаниях скорость до 25 Маха. Учитывая, что это единственная экспериментальная модель в рейтинге, можно сказать, что портал слегка сжульничал, чтобы поставить американскую модель на первое место.
Второе место занял российский истребитель МИГ-25, способный развивать скорость до 3,2 Маха. Военные самолёты этой модели стояли на вооружении России до 2013 года, а во многих странах мира они и по сей день продолжают нести службы.
Третье место досталось американскому истребителю F-15E Strike Eagle. Его предельная скорость составляет 4855 км/час. В настоящий момент военный самолёт активно используется американскими ВВС.
Замыкают пятёрку лучших российские МИГ-31 и Су-27. Первый развивает скорость до 4817 км/час и имеет порядка 250 различных модификаций. Второй способен разогнаться до 4017 км/час.
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