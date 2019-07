В США пошли на хитрость, чтобы не признавать истребители России самыми быстрыми в мире

Американский портал о военной технике We Are The Mighty, составил рейтинг самых быстрых истребителей. В пятёрку лучших моделей вошли сразу три российских военных самолёта.

На первое место американцы поставили экспериментальный орбитальный беспилотник Boeing X-37, который так и не был запущен в серийное производство. Модель показала на испытаниях скорость до 25 Маха. Учитывая, что это единственная экспериментальная модель в рейтинге, можно сказать, что портал слегка сжульничал, чтобы поставить американскую модель на первое место.

Второе место занял российский истребитель МИГ-25, способный развивать скорость до 3,2 Маха. Военные самолёты этой модели стояли на вооружении России до 2013 года, а во многих странах мира они и по сей день продолжают нести службы.

Третье место досталось американскому истребителю F-15E Strike Eagle. Его предельная скорость составляет 4855 км/час. В настоящий момент военный самолёт активно используется американскими ВВС.

Замыкают пятёрку лучших российские МИГ-31 и Су-27. Первый развивает скорость до 4817 км/час и имеет порядка 250 различных модификаций. Второй способен разогнаться до 4017 км/час.