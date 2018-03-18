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В США попытались сорвать выборы президента России - посол РФ

18 марта 2018, 19:54  •  109 • Политика
Анатолий Антонов рассказал обо всех инцидентах, случившихся на досрочном голосовании в США.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о провокациях на досрочном голосовании российских граждан на территории США. По его словам, в целом все прошло успешно, однако были "прискорбные инциденты".
Дипломат сообщил, что одно из зданий, где проводилось досрочное голосование, неизвестные облили какой-то гадостью. Кроме того, владельцы некоторых помещений, предоставивших России свои площади для голосования, были подвергнуты давлению и угрозам. Из-за этого часть из них была вынуждена отказаться от проведения выборов.
"Я считаю, что это очень плохо. Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы", - сказал посол.
Он добавил, что американским правоохранительным органам следовало бы заинтересоваться данными происшествиями. Дипломат подчеркнул, что Россия заранее проинформировала все американские службы о проведении выборов и они прошли в строгом соответствии с российским, американским и международным законодательством.
"Мы проинформировали наших американских коллег о наших планах, мы ничего не делали в закрытом режиме", - цитирует "РИА Новости" слова посла.

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