В США похвастались первым в американской истории "радужным" экипажем боевого вертолёта. "Извращённый выбор" возмутил американцев.

Военно-морские силы США сформировали первый экипаж военного вертолёта SH-60 Seahawk, который полностью состоит из гомосексуалистов. Американское военное руководство уже заявило об "историческом дне" для Пентагона.

Однако американские пользователи не оценили повышенный интерес ВМС к половой жизни своих лётчиков.

Какие извращённые нелогичные умы выбирают экипаж вертолёта, исходя из того, с кем они хотят заняться сексом, а затем предают его гласности? - задаётся вопросом пользователь с ником Christiana.

Пользователь AdonMadeon заметил, что "Китай уже дрожит от предстоящей лёгкой победы", а некий Packing It поинтересовался у американского командования, что для него важнее - сексуальная ориентация пилотов или их навыки.