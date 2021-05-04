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В США похвастались "радужным" экипажем и возмутили американцев "извращённым выбором"

04 мая 2021, 05:10  •  137 • Политика
В США похвастались первым в американской истории "радужным" экипажем боевого вертолёта. "Извращённый выбор" возмутил американцев.
Военно-морские силы США сформировали первый экипаж военного вертолёта SH-60 Seahawk, который полностью состоит из гомосексуалистов. Американское военное руководство уже заявило об "историческом дне" для Пентагона.
Однако американские пользователи не оценили повышенный интерес ВМС к половой жизни своих лётчиков.
Какие извращённые нелогичные умы выбирают экипаж вертолёта, исходя из того, с кем они хотят заняться сексом, а затем предают его гласности? - задаётся вопросом пользователь с ником Christiana.
Пользователь AdonMadeon заметил, что "Китай уже дрожит от предстоящей лёгкой победы", а некий Packing It поинтересовался у американского командования, что для него важнее - сексуальная ориентация пилотов или их навыки.
Печально, что основное внимание по-прежнему уделяется сексуальной ориентации. Как и те, кто говорит, что цвет кожи не имеет значения, но они продолжают говорить о цвете кожи, - пишет он.

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