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В США похвастались "радужным" экипажем и возмутили американцев "извращённым выбором"
04 мая 2021, 05:10 • 137 • Политика
В США похвастались первым в американской истории "радужным" экипажем боевого вертолёта. "Извращённый выбор" возмутил американцев.
Военно-морские силы США сформировали первый экипаж военного вертолёта SH-60 Seahawk, который полностью состоит из гомосексуалистов. Американское военное руководство уже заявило об "историческом дне" для Пентагона.
Однако американские пользователи не оценили повышенный интерес ВМС к половой жизни своих лётчиков.
Пользователь AdonMadeon заметил, что "Китай уже дрожит от предстоящей лёгкой победы", а некий Packing It поинтересовался у американского командования, что для него важнее - сексуальная ориентация пилотов или их навыки.
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