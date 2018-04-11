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В США поднялся в воздух самолет «судного дня». LIVE
11 апреля 2018, 19:24 • 259 • Война
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16:21
Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что ведомство не будет комментировать потенциальные будущие военные операции в Сирии, после слов президента США Дональда Трампа о ракетных ударах по Сирии. «Департамент не комментирует возможные будущие военные действия. Вам стоит спросить у Белого дома», — сказал Пахон.
16:10
E-4B называется «самолетом судного дня» из-за своего предназначения. Транспортное средство рассчитано на то, чтобы в случае начала ядерной войны и разрушения наземных структур управления, им воспользуется высшее руководство страны. E-4B способен находится в воздухе без дозаправки на протяжении недель, при этом все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. И зачем поднимать этот самолет в воздух сейчас???
16:06
США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «судного дня», следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir.
15:54
Жаль, что Трамп не подписан на Мария Захарову в фейсбуке. Интересная получилась бы дискуссия.
15:49
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в эфире НСН предположил, что заявления Трампа сделаны ради пиара.
«Серьезные политические лидеры, которые отвечают за свои слова, которые имеют существенный политический опыт, если нечто подобное происходит, они не пишут в Твиттере про какие-то атаки. Они либо по техническим закрытым каналам сообщают о том, что возможна такая-то зона поражения, чтобы избежать конфликтных ситуаций, либо делают это по дипломатическим каналам. А публикация таких вещей в Твиттере, совершенно очевидно, говорит о том, что расчет сделан исключительно на пиар», — говорит Климов.
15:40
От решений, которые президент США Дональд Трамп обнародует в своем твиттере, весь мир приходит в ужас. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «Газеты.Ru». Председатель нижней палаты парламента, в частности, обратил внимание на то, как устроена политическая система в США. Он указал, что главу государства там выбирает не народ, а около 500 выборщиков. Кроме того, там существует двухпартийная система. «И президент [Трамп] в твиттере принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас. Это не наш путь», — отметил Володин.
15:33
Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью ФАН предположил, что жесткая позиции РФ по сирийскому кризису должна образумить властей США, и они не допустят агрессивных действий по отношению к Сирии.
«При этом все понимают, что США нужно сохранить лицо. Было сделано много громких заявлений, я допускаю, что Америка может предпринять какие-то агрессивные действия, но, надеюсь, они не повлекут за собой трагических последствий», — резюмировал сенатор.
15:30
Пентагон обеспокоен из-за возможности вооруженного конфликта между Америкой и Россией в случае силовых действий Вашингтона в отношении Сирии. Об этом пишет издание Los Angeles Times. «Группы планирования в Пентагоне готовы к ответу на предполагаемую химическую атаку в Сирии, однако одна опасность вызывает особую тревогу — не погибнут ли при авиаударах российские военные на сирийской территории, что приведет к тому, что региональная война перерастет в конфронтацию между Вашингтоном и Москвой», — пишет издание.
15:22
Кстати, незадолго до публикации твита Трампа посол России в Ливане Александр Засыпкин дал интервью телеканалу «Аль-Манар», которым владеет военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла». В этом интервью он заявил, что Россия оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Засыпкин также добавил, что Москва может наносить удары по объектам, которые использовались для запуска ракет по целям в Сирии. Как-то жарковато.
15:18
США тем временем собирают свой флот в Средиземном море .Сегодня авианосная ударная группа (АУГ) USS Harry S. Truman вышла с военно-морской базы в Норфолке, штат Виргиния, и направилась «поближе к берегам Сирии». Как сообщает газета американских Вооруженных сил Stars & Stripes, в задачи АУГ «Гарри Трумэна» будет входить патрулирование сразу двух зон ответственности американского ВМС: Средиземного моря, за которое отвечает 5-й флот США, и Персидского залива вместе в «западной частью Индийского океана» — они входят в зону контроля 6-го флота США.
15:14
Газета пишет, что разговор между лидерами стран состоялся во вторник, 10 апреля. По данным издания, Трамп предложил Мэй нанести совместный военный удар по войскам действующего президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в сирийском городе Дума. Премьер ответила Трампу отказом: по ее мнению, сторонам необходимо дождаться доказательств химатаки в Сирии. Поверить в это сложно — убедительных доказательств в «деле Скрипаля» Лондон дожидаться не стал.
15:12
Как не удивительно, но судя по всему Великобритания отказалась поддерживать воинственный настрой Трампа в отношении Сирии. Газета The Times пишет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США в нанесении совместного удара по стране.
15:06
Удивительно, какую силу имеет твиттер Трампа. Его твит с угрозами в адрес России уже оказал влияние на российскую экономику. Как пишет «Интерфакс», после заявления Трампа, рынок акций РФ в среду растерял почти весь рост индекса МосБиржи. Доллар подорожал уже почти на 2 рубля: до 64.99 рублей.
15:02
Возвращаясь к угрозам Трампа. Еще в 2013 году, когда кампания США в Сирии только начиналась, он выступал против того, чтобы атаковать ближневосточную страну. «Не атакуйте Сирию — эта атака не принесет США ничего, кроме проблем», — писал он.
Как говорит наш президент, все течет, все изменяется.
14:57
Россия считает, что ситуация с якобы применением химоружия в сирийской Думе должна быть объективно расследована. «В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации, с тем чтобы появились какие-то заслуживающие доверия данные, а мы не основывались в суждениях на слухах и пустых каких-то сообщениях в средствах массовой информации, это слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы», — заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14:51
Тем временем, Трамп продолжает писать в твиттере. «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо были, даже хуже, чем во времена Холодной Войны», — пишет американский президент. При этом Трамп отмечает, что причины для столь плохих отношений нет, добавляя, что США нужны России, «чтобы помочь с экономикой», а все нации мира должны работать вместе. «Остановим гонку вооружений?», — задается вопросом Трамп.
14:47
Кстати, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов еще вчера заявил, что Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях удара по Сирии. «Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане», — сказал Чижов.
14:45
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда призвал не ориентироваться на сообщения СМИ, прогнозирующих удар США по Сирии. «Ситуация действительно напряженная, она диктует необходимость самого пристального мониторинга этой ситуации. Но опять же, не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обсуждениях в Вашингтоне вариантов нанесения ударов по Сирии, о которых сообщают СМИ.
Что же, не ориентироваться на твиттер Трампа вряд получится.
14:44
К слову, обсуждения возможного удара по Сирии со стороны США начались еще до публикации Трампом его воинственного твита. Накануне издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп вместе с советниками обсуждает, какой силы стоит нанести удар по Сирии в ответ на якобы применение химического оружия против мирных жителей в сирийской Думе.
14:42
А вот и первая реакция со стороны российских политиков. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов.
14:38
Позиция же России по этой химатаке предельно проста: доказательств применения химоружия в городе Дума нет. В российском МИДе эту информацию называют «лживой провокацией», которая призвана «выгородить террористов».
«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — заявили в ведомстве.
14:34
«Много погибших, включая женщин и детей, стали жертвами химической атаки в Сирии. Район, где произошло это злодеяние, блокирован и окружен сирийской армией, что делает его недоступным для свидетелей из других стран. Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку Зверя Асада...», — писал Трамп в твиттере 8 апреля.
14:32
Собственно, о химической атаке, в которой обвиняют Башара Асада. В минувшие выходные западные СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Думе погибли 70 человек. Обвинения в адрес России посыпались практически мгновенно, в том числе и со стороны Дональда Трампа.
14:28
Вторая часть твита Трампа гласит: «Вам (России. — «Газета.Ru») не стоит быть партнерами «животного», который убивает своих людей газом ради удовольствия». Очевидно, американский лидер имеет в виду президента Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в применении химического оружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.
14:25
Песков также отметил, что Сирия является союзником России, однако указал, что «с точки зрения международных обязательств союзнические отношения оформляются с помощью договорной базы».
14:25
К слову, после этого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что между Россией и Сирией не был заключен договор о союзнических отношениях. «Насколько мне известно, у России с Сирией нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях. Мне насколько известно, такого документа нет», — заявил Песков.
14:24
Это заявление отсылает нас к словам Владимира Путина, сказанным им во время последнего послания к Федеральному собранию. Тогда президент России представил новые виды российского вооружения и заявил, что применение оружия против России или ее союзников будет расцениваться как нападение и будет встречено соответствующим ответом.
14:20
Вот, собственно, тот самый твит. «Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они (ракеты. — «Газета.Ru») придут: славные, новые и «умные!», — написал Трамп.
14:19
Добрый день, дорогие читатели! Президент США Дональд Трамп опубликовал угрожающий твит в адрес России, призвав Москву приготовиться к ракетным ударам по Сирии. Мы начинаем следить за происходящим в этой стране и реакцией на заявление Трампа. Оставайтесь с нами!
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