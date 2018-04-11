В США поднялся в воздух самолет «судного дня». LIVE

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в интервью ФАН предположил, что жесткая позиции РФ по сирийскому кризису должна образумить властей США, и они не допустят агрессивных действий по отношению к Сирии.

«При этом все понимают, что США нужно сохранить лицо. Было сделано много громких заявлений, я допускаю, что Америка может предпринять какие-то агрессивные действия, но, надеюсь, они не повлекут за собой трагических последствий», — резюмировал сенатор.