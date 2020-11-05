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В США подняли в воздух "самолёт судного дня": Он взял курс на Вашингтон
05 ноября 2020, 11:15 • 199 • Политика
С военного аэродрома вылетел "самолёт судного дня", предназначенный для президента на случай начала ядерной войны. Воздушное судно взяло курс на Вашингтон.
Пентагон поднял в воздух самолёт Е-4В NightWatch, предназначенный для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. На это обратили внимание порталы, отслеживающие воздушный трафик.
Речь идёт о Национальном воздушном командном центре управления Вооружёнными силами США, который также известен, как "самолёт судного дня". Он вылетел с военной авиабазы Offut AFB и взял курс на Вашингтон.
На фоне чрезвычайно жарких выборов в США, которые никак не могут завершиться, многие увидели в полёте Е-4В NightWatch недобрый знак. Есть предположение, что американское руководство ожидает крупные гражданские волнения после оглашения итогов выборов и хочет заранее обезопасить себя.
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