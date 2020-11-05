В США подняли в воздух "самолёт судного дня": Он взял курс на Вашингтон

Пентагон поднял в воздух самолёт Е-4В NightWatch, предназначенный для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. На это обратили внимание порталы, отслеживающие воздушный трафик.

Речь идёт о Национальном воздушном командном центре управления Вооружёнными силами США, который также известен, как "самолёт судного дня". Он вылетел с военной авиабазы Offut AFB и взял курс на Вашингтон.

На фоне чрезвычайно жарких выборов в США, которые никак не могут завершиться, многие увидели в полёте Е-4В NightWatch недобрый знак. Есть предположение, что американское руководство ожидает крупные гражданские волнения после оглашения итогов выборов и хочет заранее обезопасить себя.