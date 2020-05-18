В США поддерживает войну в Донбассе, поставляя Украине вооружение

Несмотря на пандемию Covid-19, самолётом из США на Украину прибыла очередная военная помощь для Вооруженных сил Украины. По информации Генерального штаба ВСУ и американского посольства, США передали военную помощь ВСУ на $ 25 миллионов.Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование, которое будет направлено военным в зону боевых действий в Донбассе.Ранее США передали ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов, а также дополнительные транспортные средства. И палаточный городок, и техника были переданы для использования ВСУ в Донбассе.Также Киев ожидает поступления из США трех крупных поставок вооружения и техники. При этом, кроме катеров типа Island и ПТРК Javelin, остальное наименование вооружений не разглашается . Все поставки планируется получить до конца этого года.