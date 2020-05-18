Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но...
Главная / Украина

В США поддерживает войну в Донбассе, поставляя Украине вооружение

18 мая 2020, 17:55  •  92 • Украина

Несмотря на пандемию Covid-19, самолётом из США на Украину прибыла очередная военная помощь для Вооруженных сил Украины. По информации Генерального штаба ВСУ и американского посольства, США передали военную помощь ВСУ на $ 25 миллионов.

Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование, которое будет направлено военным в зону боевых действий в Донбассе.

Ранее США передали ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов, а также дополнительные транспортные средства. И палаточный городок, и техника были переданы для использования ВСУ в Донбассе.

Также Киев ожидает поступления из США трех крупных поставок вооружения и техники. При этом, кроме катеров типа Island и ПТРК Javelin, остальное наименование вооружений не разглашается . Все поставки планируется получить до конца этого года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 20:55
Украинская армия воюет, как «ИГИЛ»: офицер ВСУ пожаловался на ситуацию с оружием на Донбассе
18 мая 2020, 07:55
Опрос показал, как УССР жилось в составе Советского Союза
18 мая 2020, 09:55
Стратегия Москвы заставила Зеленского изменить свою позицию по Донбассу
18 мая 2020, 07:55
«Украиной реально руководит клан Авакова» — Гожый
18 мая 2020, 10:55
МИД Украины обвинил Россию в «репрессиях» в Крыму и Донбассе
18 мая 2020, 13:55
В Молдове требуют смены правительства, президента и объединения с Румынией
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шев...
18 мая 2020, 08:55
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2020, 05:55
Когда за державу реально обидно
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США
17 мая 2020, 23:55
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевские" остались не у дел - Аверьянов
12 мая 2020, 11:55
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
14 мая 2020, 17:55
Теперь официально: "Гражданская жена Путина" претендует на место в Госдуме
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.