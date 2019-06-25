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В США планируют обучать украинцев «свободной и независимой» журналистике

25 июня 2019, 07:54  •  47 • Украина
Отдел по делам прессы, образования и культуры посольства США в Киеве объявил открытый конкурс на получение гранта среди некоммерческих неправительственных американских организаций. Проект направлен на поддержку профессиональных украинских СМИ с устойчивым финансовым положением.
 
Посольство США на Украине © Google maps
 

«В рамках этого проекта украинские специалисты из печатных, сетевых и вещательных СМИ получат возможность обменяться опытом с американскими коллегами и пройти стажировку, организованную партнёрами из США», — отмечается в документе, с текстом которого ознакомился RT.

Так, каждый опыт сотрудничества должен будет включать обоюдный визит представителей СМИ двух стран, а также постоянное взаимодействие онлайн на протяжении всего проекта.

В частности, визиты украинских специалистов в США должны состоять из специализированных стажировок и обмена опытом с партнёрскими американскими информагентствами. Также в рамках рабочих поездок возможно проведение форумов, тренингов и курсов интенсивной подготовки по конкретным направлениям и другие соответствующие мероприятия.

Госдепартамент США планирует выделить порядка $425 тыс. на одно соглашение о сотрудничестве. При этом в американском посольстве в Киеве рассчитывают заключить четыре двусторонних договора в течение года. В документе отмечается, что предложения должны охватывать всё «географическое разнообразие» и предлагать средства массовой информации со всей территории Украины.

Цель проекта заключается в том, чтобы обеспечить долговременные отношения между американскими и украинскими СМИ аналогичного масштаба. Через взаимодействие между представителями средств массовой информации США намерены поддерживать свободные и независимые каналы СМИ на Украине.

«Цель проекта — содействие развитию свободных и независимых украинских СМИ с устойчивым финансовым положением, поскольку именно они будут играть решающую роль в дальнейшем развитии демократии на Украине», — сообщается в официальном документе.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что через предоставление грантов Вашингтон сможет оказывать влияние на украинские СМИ. 

«Мы знаем эту систему, она очень эффективная. Фактически с момента перехода на определённое финансирование, конечно, пожелания спонсоров всегда учитываются. То есть постепенно начинает не спеша меняться редакторская политика, интерпретация каких-то событий в довольно чётком понимании евро-атлантического направления, западного направления, антироссийского направления. Здесь есть своя идеологическая подоплёка, вот так формируются вроде бы независимые СМИ, которые на самом деле опираются на грантовскую систему и ориентируются на неё. Это очень удобно, зачем создавать новые (СМИ. — RT) — выбирают те, которые уже известны, и постепенно нивелируют их политику деньгами», — подчеркнул в беседе с RT политолог. 

Отметим, что это не первый случай, когда Вашингтон выделяет гранты на обучение журналистов разных стран.

Так, в 2018 году Агентство США по международному развитию (USAID) объявило грант стоимостью $5 млн, направленный на повышение «медийной грамотности» населения Македонии и подготовку сотрудников СМИ.

В апреле 2019 года Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США выделило грант в размере $1,5 млн на обучение граждан Латвии, Литвы и Эстонии «критически воспринимать различные формы средств массовой информации», а также на содействие развитию СМИ в Сербии.

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