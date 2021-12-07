В США перед разговором Путина с Бадейном поднимают градус: "Россия заплатит"

В США заявили, что Байден заставит Россию заплатить "реальную цену" в случае "нападения" на Украину.

Президент США Джо Байден предупредит Россию о "реальной цене" в случае нападения на Украину, заявил представитель Белого дома.

"Очевидно, что президент Байден... даст ясно понять, что России придётся заплатить очень реальную цену, если она решит продолжать..." - заявил в понедельник, 6 декабря, представитель администрации США накануне видеоконференции Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Два президента намерены 6 декабря провести сеанс видеосвязи.

Как подчеркнул американский чиновник, Байден "также даст ясно понять, что есть эффективный дипломатический путь для движения вперёд", передаёт РИА Новости.

Об этом представитель администрации США заявил в ходе брифинга.

Ранее Царьград сообщал, что западные СМИ раскрыли ближайшие планы главы США.