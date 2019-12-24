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В США озвучили условия снятия с России "санкций из ада"

24 декабря 2019, 10:54  •  181 • Политика
Сенат США поставил условия для снятия санкций с России. Речь идёт о "санкциях из ада" за "вмешательство" в американские выборы и "агрессию" против Украины.
Американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект о "санкциях из ада" против России, которые определяют условия введения и снятия этих самых санкций. Обновлённая версия документа была опубликована на сайте Конгресса США.
Речь идёт о санкциях в ответ на недоказанное "вмешательство" России в американские выборы и так называемую "агрессию" против Украины. Санкции должны быть введены после того, как американская разведка и Госдеп представят доклад, в котором представлены свидетельства "российского вмешательства" во внутренние дела США и российской "агрессии" против Украины.
Если соответствующие свидетельства не будут представлены, это послужит поводом для снятия санкций. Разведке и Госдепу США выделяется 45 дней на подготовку доклада. Отсчёт начинается со дня вступления законопроекта в силу.

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