В США озвучили условия снятия с России "санкций из ада"

Американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект о "санкциях из ада" против России, которые определяют условия введения и снятия этих самых санкций. Обновлённая версия документа была опубликована на сайте Конгресса США.

Речь идёт о санкциях в ответ на недоказанное "вмешательство" России в американские выборы и так называемую "агрессию" против Украины. Санкции должны быть введены после того, как американская разведка и Госдеп представят доклад, в котором представлены свидетельства "российского вмешательства" во внутренние дела США и российской "агрессии" против Украины.

Если соответствующие свидетельства не будут представлены, это послужит поводом для снятия санкций. Разведке и Госдепу США выделяется 45 дней на подготовку доклада. Отсчёт начинается со дня вступления законопроекта в силу.