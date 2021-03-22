В США отвергли идею прямого разговора Путина с Байденом

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Американцы упустили возможность наладить диалог с Москвой

Вашингтон отказался устроить телемост для прямых переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили в понедельник, 22 марта, в МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В.Путина о проведении разговора с президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме",

– говорится в сообщении. В Москве отметили, что в ходе переговоров стороны могли обсудить не только двусторонние проблемы, которых за последнее время накопилось уже очень много, но и затронуть вопросы стратегической стабильности. Однако Вашингтон идею российского лидера отверг. Следовательно, отношения РФ и США продолжат оставаться в тупике, куда их загнали американцы.

"Ответственность за это целиком на США,

– подчеркнули в МИД РФ.

На прошлой неделе Путин, комментируя оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Байдена, предложил американскому коллеге провести открытый разговор, чтобы прояснить все вопросы. Однако в Белом доме отметили, что лидеры уже один раз беседовали лично, а сам Байден сообщил, что может поговорить с Путиным когда-нибудь в будущем.

Учитывая, что окружение Байдена старается не выпускать его даже к журналистам без телесуфлера, разговор в прямом эфире с Путиным ему точно никто не позволит провести. Американцы откровенно признают, что Байден Путину "не ровня", а бывший врач Белого дома полагает, что все признаки указывают на то, что с нынешнего президента США явные проблемы со здоровьем.