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В США оценили ситуацию на Украине в преддверии выборов президента страны
29 января 2019, 21:39 • 96 • Украина
Директор Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниел Коутс предположил, что у действующего президента Украины Петра Порошенко много конкурентов, что, в свою очередь, может дать им возможность апеллировать к электорату на выборах главы государства в марте.
©president.gov.ua
«Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера (президентской гонки. — RT) может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам, политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.
Он намерен участвовать в гонке в качестве самовыдвиженца.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.
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