В США оценили ситуацию на Украине в преддверии выборов президента страны

Директор Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниел Коутс предположил, что у действующего президента Украины Петра Порошенко много конкурентов, что, в свою очередь, может дать им возможность апеллировать к электорату на выборах главы государства в марте.

«Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера (президентской гонки. — RT) может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам, политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

Он намерен участвовать в гонке в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.