|
В США оценили русский Су-75: Военный эксперт объяснил интерес к самолёту
18 ноября 2021, 02:55 • 109 • Политика
NI оценил перспективы Су-75 на мировом рынке. Почему новый истребитель России привлёк такое внимание США, объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.
В США оценили перспективный русский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и Мат"). Аналитик американского издания The National Interest Калеб Ларсон считает, что экспортная цена самолёта даёт ему рыночное преимущество над F-35. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему новый истребитель России так взбудоражил США.
По его мнению, больше всего американцев поразило в Су-75, что русским в кратчайшие сроки удалось создать прототип самолета, превосходящий F-35. Речь идёт о таких показателях, как дальность полёта, скорость и маневренность. Вдобавок к этому цена лётного часа Су-75 меньше, чем у F-35.
- подчеркнул Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Он считает, что добиться таких результатов позволил опыт с Су-57. На руках у конструкторов уже были готовые решения. Кроме того, Су-75 имеет открытую архитектуру. То есть он может быть двухместным, одноместным и даже беспилотным.
- отметил военный эксперт.
Также он указал, что в США испугались экспортного потенциала Су-75. По подсчётам американских изданий, новый истребитель России грозит лишить США 10 миллиардов долларов.
Подпишитесь на нас
109
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 ноября 2021, 18:30
|
12 ноября 2021, 00:30
|
14 ноября 2021, 23:05
|
13 ноября 2021, 16:45
|
12 ноября 2021, 02:50
|
13 ноября 2021, 01:35
|
16 ноября 2021, 22:20