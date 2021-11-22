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В США оценили призыв Путин к Западу соблюдать "красные линии"
22 ноября 2021, 15:30 • 29 • Политика
Эксперты TNI прокомментировали слова российского лидера
Президент России Владимир Путин требует от западных стран соблюдать "красные линии" относительно Донбасса. Подобная риторика Кремля, по мнению экспертов, может быть связана с потенциальным военным конфликтом на востоке Украины. Об этом сообщает американское издание The National Interest.
"Внутренний кризис на Украине – один из самых острых и болезненных вопросов для нас, который до сих пор остается нерешенным", – цитирует Путина TNI.
Авторы статьи отметили, Москва требует от Киева соблюдать так называемые Минские соглашения, на которых основываются "сепаратисты" из ДНР и ЛНР. В связи с этим издание обратилось за разъяснениями к экспертному сообществу.
Так, научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Кофман связал наращивание военной силы на южных рубежах России с готовностью нашей страны начать военные действия на территории Украины. По его мнению, Москва стремится разрушить отношения Киева с западными странами.
Его позицию поддержал политолог Джордж Биб. Он отметил, что россияне не будут "блефовать" на теме Украины. Эксперт уверен, что у нашей страны хватит вооружения для вторжения.
Иной точки зрения придерживается сотрудник НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Эксперт подчеркнул, что риторика Путина – это сигнал Евросоюзу, США и НАТО. По словам эксперта, российский лидер недоволен тем, что Запад потакает стремлению президента Украины Владимира Зеленского саботировать реализацию Минских соглашений.
К слову, ранее политолог Эдуард Лозанский сделал прогноз по встрече глав России и США. Эксперт объяснил, чего можно ожидать от саммита Путина и Байдена.
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