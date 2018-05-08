В США оценили последствия от ядерного удара России

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Кроениг в своей книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» описал гипотетическую ситуацию, в которой Россия наносит два массивных ядерных удара по США, и спрогнозировал последствия от них. Об этом сообщает издание The National Interest.

Ситуацию с нанесением ядерного удара России по США Кроениг привел, чтобы доказать, что Вашингтон не должен избавляться от своего ядерного арсенала. При этом профессор отмечает, что в то время как последствия от любой ядерной войны будут ужасающими, их масштабы будут зависеть в том числе и от того, кто станет атакующей стороной.

Так, США пострадали бы намного меньше от ядерного удара Китая, чем от российского, пишет Кроениг.

Он обращает внимание на огромное различие в количестве жертв от ядерного удара по США в случае, если страна обладает мощным ядерным арсеналом и может нанести противосиловой (обезоруживающий) ответный удар, а также в случае, если у страны нет такой возможности.

В нынешних условиях, по расчетам Кроенига, первый удар Москвы будет нанесен с намерением снизить способность Вашингтона к ответным мерам и уничтожит 131 американский город с приблизительно 70 млн жертв. Второй удар уничтожил бы 12 американских городов и привел бы к гибели 28 млн человек.

Однако эти цифры будут намного больше, если США ликвидируют свои запасы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), утверждает Кроениг. По его словам, это позволит России задействовать больше ядерных боеголовок в рамках первого удара.

Таким образом, количество жертв первого ядерного удара России по США в случае сокращения Вашингтоном ядерного арсенала увеличится с 70 млн до 82 млн человек, пишет он.

Это связано с тем, что в таком случае Москве не придется выделять боеголовки для борьбы с американскими МБР и она сможет задействовать их для первого удара, объясняет Кроениг.

Подсчеты американского профессора в интервью RT прокомментировал российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Американский ученый близок к истине, потому что, действительно, ответный удар российских стратегических ядерных сил может быть для Соединенных Штатов катастрофическим. На этом и основана наша политика сдерживания. Хорошо, что в США все понимают. Благодаря этому сводится к минимуму их военная агрессия против России», — отметил Литовкин.

Он добавил, что при этом Россия хорошо ощущает все остальные виды агрессии со стороны США: политическую, экономическую и информационно-психологическую. «Но военную агрессию они проявить не решатся, потому что знают, что для них это может означать только гибель государства», — уверен эксперт.

На прогнозы Кроенига также отреагировали в Госдуме. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия ни на кого нападать не собирается.

С помощью подобных прогнозов США стремятся увеличить финансирование своей ядерной отрасли, заявил парламентарий Федеральному агентству новостей.

«Я думаю, моделирование этой ситуации является попыткой США увеличить бюджет на военные расходы и усилить ядерный потенциал, — считает Швыткин. — Сегодня Соединенные Штаты не исполняют договор, который был подписан с нашей страной, и стараются во всем обвинить Россию. А это, я считаю, явная глупость».

По мнению зампреда думского комитета по обороне, Россия не должна усиливать атмосферу напряженности или вынашивать агрессивные планы, «как это делают в США».

«Нам следует искать такие пути, чтобы стало возможным обеспечить стабильность и конструктивный диалог в отношениях двух сверхдержав. И двигаться нужно только в этом направлении», — заключил Швыткин.