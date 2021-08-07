В США оценили израильскую гимнастку

В США, где неоднократно негативно высказывались о русских спортсменах на Олимпиаде в Токио, пытались раздуть скандалы, а порой устраивали настоящую травлю соперникам, оценили израильскую гимнастку. Разумная мысль встретилась даже в американской прессе.

Арина Аверина заняла четвёртое место в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Её результат 102,100 балла. Её сестра Дина Аверина получила от судей 107,650 балла и стала серебряным призёром. На первое место поставили израильтянку Линой Ашрам. Она набрала 107,800 балла, хотя допустила падение предмета во время выступлений.

Американское издание The Washington Post оценило израильскую гимнастку. Впрочем, это не помешало им втереть соль в раны России.

В олимпийской хронике за 7 августа журналисты рассказали о победе Ашрам, которая "положила конец многолетнему доминированию России" в художественной гимнастике, вытеснив русских сестёр-близнецов. Авторы напомнили, что Россия с 2000 года (хотя на самом деле с 1996-го) завоёвывала все золотые медали в данном виде спорта на Олимпиадах. Выступление израильской гимнастки прервало эту серию побед, пишут американцы. Они отметили, что Ашрам выступила "почти безупречно".

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пообещал инициировать разбирательство по поводу судейства в художественной гимнастике, где судьями были выставлены неверные оценки русским спортсменкам Дине и Арине Авериным. "Закрывать глаза не будем", - пообещал Поздняков.