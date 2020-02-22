В США отрабатывают действия в случае ядерного удара России по Европе • 99 • Аналитика

Возможность ядерного удара России по базам США в Европе очень пугает как европейских союзников Америки, так и сам Вашингтон. На днях США провели учения по отработке ответных действий в случае ядерного удара.



Представитель Пентагона рассказал о небольших военных учениях, проведенных на полигоне в штате Небраска. По сценарию учений Россия атаковала ракетами малой дальности военные объекты Североатлантического альянса в Европе. Решение об ответных действиях в такой ситуации принимают президент и министр обороны США. Согласно плану учений, ответным действием стал ядерный удар по территории России.







Для США и их европейских союзников по НАТО тема ядерной атаки России является очень болезненной. Не случайно на субмаринах ВМС США, как недавно стало известно, были развернуты ядерные ракеты малой дальности. Причем в Пентагоне не стали скрывать, что делается это для сдерживания России, хотя она нападать на европейские страны или наносить по ним ядерные удары не собирается.



Вместе с тем, США пока не планируют размещать в Европе дополнительное ядерное оружие малой мощности. Но в ответ на прекращение действия ДРСМД США собираются разместить баллистические и крылатые ракеты в ряде европейских государств. Естественно, необходимость такого решения объясняется заботой о безопасности европейских союзников США. При этом можно предположить, что США будут наращивать количество вооружений, военной техники и личного состава непосредственно у восточных границ блока НАТО, то есть в Румынии, Польше и странах Прибалтики. Именно эти пять государств сейчас составляют основу восточного фланга Североатлантического альянса.



Что интересно, в отличие от стран Западной Европы, в Восточной Европе политические элиты и многие рядовые граждане как раз приветствуют размещение американских ракет. Например, в Польше русофобия дошла до такой степени, что ни правительство страны, ни значительная часть обывателей не хотят и слышать про все риски, связанные с размещением американских ракет. То, что их страна может в случае ответного удара очень серьезно пострадать, антироссийски настроенных шовинистов заботит мало. Гораздо важнее для них побряцать оружием, поиграть в войну да еще раз продемонстрировать миру знаменитую «польскую гордость». Примерно такой же модели поведения придерживаются и страны Прибалтики, которые наоборот постоянно просят и США, и НАТО увеличить свое военное присутствие на их территории.



В Германии, Франции, Италии у политиков – более взвешенная и мудрая позиция. Например, многие германские политики и не скрывают, что хотели бы вывода американских войск с территории ФРГ. И риски нанесения ракетных ударов со стороны России они связывают именно с наличием на территории страны американских военных баз.



В настоящее время американское ядерное оружие размещается на базах в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. Но Анкара в последнее время в качестве надежного союзника американским руководством не рассматривается. Поэтому с турецкой военной базы Инджирлик ядерное оружие постепенно выводят, перемещая его, скорее всего, на военную базу Девеселу в Румынию, хотя официально об этом, конечно, никто не заявляет.



Надо понимать, что даже если Пентагон сообщает о том, что не будет размещать новое ядерное оружие в Европе, верить подобным заявлениям не стоит. Министерство обороны США спокойно может, делая вид, что ничего не происходит, тайно перемещать ракеты с ядерными боеголовками на свои военные базы. Если с такими странами как Германия или Нидерланды подобный сценарий еще может и не пройти, поскольку есть общественное мнение, есть политики, негативно настроенные даже к уже имеющимся военным объектам США, то в странах Восточной Европы в этом плане все гораздо проще – и власти не против, и общественное мнение с помощью насквозь антироссийских СМИ давно подготовлено. Возможность ядерного удара России по базам США в Европе очень пугает как европейских союзников Америки, так и сам Вашингтон. На днях США провели учения по отработке ответных действий в случае ядерного удара.Представитель Пентагона рассказал о небольших военных учениях, проведенных на полигоне в штате Небраска. По сценарию учений Россия атаковала ракетами малой дальности военные объекты Североатлантического альянса в Европе. Решение об ответных действиях в такой ситуации принимают президент и министр обороны США. Согласно плану учений, ответным действием стал ядерный удар по территории России.Для США и их европейских союзников по НАТО тема ядерной атаки России является очень болезненной. Не случайно на субмаринах ВМС США, как недавно стало известно, были развернуты ядерные ракеты малой дальности. Причем в Пентагоне не стали скрывать, что делается это для сдерживания России, хотя она нападать на европейские страны или наносить по ним ядерные удары не собирается.Вместе с тем, США пока не планируют размещать в Европе дополнительное ядерное оружие малой мощности. Но в ответ на прекращение действия ДРСМД США собираются разместить баллистические и крылатые ракеты в ряде европейских государств. Естественно, необходимость такого решения объясняется заботой о безопасности европейских союзников США. При этом можно предположить, что США будут наращивать количество вооружений, военной техники и личного состава непосредственно у восточных границ блока НАТО, то есть в Румынии, Польше и странах Прибалтики. Именно эти пять государств сейчас составляют основу восточного фланга Североатлантического альянса.Что интересно, в отличие от стран Западной Европы, в Восточной Европе политические элиты и многие рядовые граждане как раз приветствуют размещение американских ракет. Например, в Польше русофобия дошла до такой степени, что ни правительство страны, ни значительная часть обывателей не хотят и слышать про все риски, связанные с размещением американских ракет. То, что их страна может в случае ответного удара очень серьезно пострадать, антироссийски настроенных шовинистов заботит мало. Гораздо важнее для них побряцать оружием, поиграть в войну да еще раз продемонстрировать миру знаменитую «польскую гордость». Примерно такой же модели поведения придерживаются и страны Прибалтики, которые наоборот постоянно просят и США, и НАТО увеличить свое военное присутствие на их территории.В Германии, Франции, Италии у политиков – более взвешенная и мудрая позиция. Например, многие германские политики и не скрывают, что хотели бы вывода американских войск с территории ФРГ. И риски нанесения ракетных ударов со стороны России они связывают именно с наличием на территории страны американских военных баз.В настоящее время американское ядерное оружие размещается на базах в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. Но Анкара в последнее время в качестве надежного союзника американским руководством не рассматривается. Поэтому с турецкой военной базы Инджирлик ядерное оружие постепенно выводят, перемещая его, скорее всего, на военную базу Девеселу в Румынию, хотя официально об этом, конечно, никто не заявляет.Надо понимать, что даже если Пентагон сообщает о том, что не будет размещать новое ядерное оружие в Европе, верить подобным заявлениям не стоит. Министерство обороны США спокойно может, делая вид, что ничего не происходит, тайно перемещать ракеты с ядерными боеголовками на свои военные базы. Если с такими странами как Германия или Нидерланды подобный сценарий еще может и не пройти, поскольку есть общественное мнение, есть политики, негативно настроенные даже к уже имеющимся военным объектам США, то в странах Восточной Европы в этом плане все гораздо проще – и власти не против, и общественное мнение с помощью насквозь антироссийских СМИ давно подготовлено. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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