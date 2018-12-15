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В США отложили повышение торговых пошлин против Китая - но отменять не стали

15 декабря 2018, 12:09  •  30 • Политика
Офис Торгового представителя США официально отложил повышение торговых пошли на китайские товары на 2 марта. При этом, несмотря на объявления об окончании торговой войны с Китаем, отменять предстоящее повышение все же не стали.
Офис Торгового представителя США отложил с 1 января на 2 марта 2019 года запланированное повышение торговых пошлин на китайские товары на общую сумму около 200 млрд рублей.
Речь идет о повышении с нынешних 10 до 25%, с которого ранее началась торговая война между Вашингтоном и Пекином.
После встречи 1 декабря в Буэнос-Айресе президентов США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне уверяли, что торговой войне положен конец, однако отменять предстоящее повышение пошлин все-таки не стали.
В то же время ради того, чтобы добиться отмены повышения пошлин, Пекин уже заявил о намерении увеличить закупки в Соединенных Штатах целого ряда товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции.
В уведомлении офиса Торгового представителя ничего не говорится о ходе переговоров, которые должны определить объем закупок, отмечает Reuters.

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